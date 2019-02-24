Конференция о женском бизнесе WECON пройдет в Актау

Конференция, посвященная женскому предпринимательству - WECON — Women Entrepreneurship Conference пройдет в Актау, сообщает "Тумба.kz".
Организатором конференции выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Министерства национальной экономики Казахстана.
Конференции WECON – это платформа, которая уже второй год объединяет женщин в бизнесе. Здесь используется современный формат выступлений, который создает деловые сети и учебные места для женщин-предпринимателей в региональных городах.
"К участию в конференции мы приглашаем женщин-предпринимателей, которые руководят средним и малым бизнесом. Имея устойчивый бизнес, некоторые предприниматели нуждаются в изучении новых навыков и инструментов для дальнейшего его развития. Бизнес можно расширить и улучшить, получив профессиональную консультацию от экспертов. В Актау конференция WECON — Women Entrepreneurship Conference состоится 1 марта" – сообщили орагизаторы.
Программа мероприятия включает выступление в формате сторителлинга от предпринимателя - директора компании "АНЕСКОМ", лидера в осуществлении поставок комплектующих для производства и установки светопрозрачных конструкций Алии Имангалиевой.
Также предусмотрена панельная дискуссия с предпринимателями, консультантами и инвесторами. Кроме того, в программу включен тренинг от консультанта по организационному развитию, директора ТОО «Бизнес-Эксперт Консалт» Ирины Коваленко.
Участие в конференции является бесплатным. Для получения приглашения необходимо оставить заявку на официальном сайте wecon.kz.
Конференция проходит в рамках программы "Женщины в бизнесе", которая работает в Казахстане с 2015 года и финансируется ЕБРР и Правительством Республики Казахстан. Основной целью программы является развитие женского предпринимательства и женского участия в бизнесе, путем содействия предприятиям, возглавляемым женщинам в доступе к финансированию, консультациям и к ноу-хау.
Организатором конференции выступает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) при поддержке Министерства национальной экономики Казахстана.
Конференции WECON – это платформа, которая уже второй год объединяет женщин в бизнесе. Здесь используется современный формат выступлений, который создает деловые сети и учебные места для женщин-предпринимателей в региональных городах.
"К участию в конференции мы приглашаем женщин-предпринимателей, которые руководят средним и малым бизнесом. Имея устойчивый бизнес, некоторые предприниматели нуждаются в изучении новых навыков и инструментов для дальнейшего его развития. Бизнес можно расширить и улучшить, получив профессиональную консультацию от экспертов. В Актау конференция WECON — Women Entrepreneurship Conference состоится 1 марта" – сообщили орагизаторы.
Программа мероприятия включает выступление в формате сторителлинга от предпринимателя - директора компании "АНЕСКОМ", лидера в осуществлении поставок комплектующих для производства и установки светопрозрачных конструкций Алии Имангалиевой.
Также предусмотрена панельная дискуссия с предпринимателями, консультантами и инвесторами. Кроме того, в программу включен тренинг от консультанта по организационному развитию, директора ТОО «Бизнес-Эксперт Консалт» Ирины Коваленко.
Участие в конференции является бесплатным. Для получения приглашения необходимо оставить заявку на официальном сайте wecon.kz.
Конференция проходит в рамках программы "Женщины в бизнесе", которая работает в Казахстане с 2015 года и финансируется ЕБРР и Правительством Республики Казахстан. Основной целью программы является развитие женского предпринимательства и женского участия в бизнесе, путем содействия предприятиям, возглавляемым женщинам в доступе к финансированию, консультациям и к ноу-хау.