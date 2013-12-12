Конференция в Абу-Даби

Как сообщила пресс-служба ГП РК, на форуме, участниками которого стали представители стран Европы и Америки, а также государств Персидского залива, были рассмотрены вопросы укрепления и развития межведомственного сотрудничества в рамках оказания международной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции. В ходе мероприятия Иоган Меркель провел встречи с председателем федерального Верховного суда ОАЭ Абдулой Уахабом Абдулой, федеральным Генеральным прокурором ОАЭ Салимом Саидом Кубейшом, а также с руководством федерального министерства юстиции.

Во время встречи И. Меркель ознакомил председателя Верховного суда с достижениями органов прокуратуры Казахстана в сфере надзорной деятельности и ходом реформирования уголовно-правового законодательства. В свою очередь Абдула Уахаб Абдула высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества в правовой области и выразил надежду на его дальнейшее развитие.

В ходе переговоров с Генеральным прокурором были затронуты вопросы борьбы с терроризмом, организованной транснациональной и киберпреступностью, торговлей людьми и наркотиками.

Ольга ФАЙНШТЕЙН