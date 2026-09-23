Конфискованы квартиры, авто и земля: двоих костанайцев осудили за микрозаймы

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Услугами правонарушителей воспользовались более 1 600 доверчивых граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое жителей Костанайской области осудили за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».

Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.

Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались деньги под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.

«Суд им назначил наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков. Приговор суда не вступил в законную силу»,  говорится в информации.

В Талдыкоргане полицейские пресекли деятельность группы вымогателей. Двое 19-летних жителей города под угрозами насилия вынуждали знакомых оформлять на себя микрозаймы.

 

#АФМ #земля #авто #квартиры #микрозаймы

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