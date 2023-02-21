Конфликт между родственниками закончился убийством в Костанайской области

40-летнего мужчину убил родственник в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

18 февраля в районную больницу в Костанайской области около 5 утра с травмой головы поступил 40-летний мужчина. Позже он скончался в реанимационном отделении.

Как выяснилось, к потерпевшему в гости в этот день пришел его 23-летний дальний родственник. Между ними произошел конфликт, в результате которого хозяин дома попал в больницу.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство».