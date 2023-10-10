Конфликт в «горячей» фазе Свежий выпуск 10 октября 2023 г. 0:10 0 Лилия Сыздыкова Информации о гражданах Казахстана, пострадавших в Израиле, в МИД не поступало. Для казахстанцев, желающих вернуться на родину, готовится репатриационный рейс. В конце прошлой недели израильско-палестинский конфликт фактически перешел в фазу войны. В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС начали военную операцию против Израиля, запустив из сектора Газа тысячи ракет по израильским позициям, а «на земле» атаковав ряд приграничных населенных пунктов. В ответ армия Израиля начала наносить авиаудары по целям в секторе Газа. Вскоре израильские власти объявили, что страна официально находится в состоянии войны. Информационные агентства со ссылкой на сообщения израильской и палестинской сторон сообщают о сотнях погибших и тысячах раненых, о захваченных заложниках, в том числе среди мирного населения. «Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом», – с таким заявлением выступил в воскресенье, 8 октября, официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. В связи с обострением военно-политической ситуации в Израиле в Министерстве иностранных дел РК 7 октября был создан Оперативный штаб, который незамедлительно приступил к выполнению алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях за рубежом. В МИД и посольстве Казахстана в Тель-Авиве открыта «горячая линия» экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории Израиля, и их родственников на родине. Телефоны «горячей линии» в Астане: +7 (7172) 72-05-00, в Израиле: +972 55 273 38 13; +972 (3) 741-78-05; +7 (700) 111-31-96 (мессенджер). – Информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана в Израиле в МИД не поступало, – сообщил вчера днем на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров. По его словам, на сегодняшний день на консульском учете посольства РК в Израиле состоят 77 человек (включая сотрудников посольства и членов их семей). В высших учебных заведениях этой страны обучаются 5 студентов из Казахстана. Кроме того, порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медицинских учреждениях. – По оценкам посольства РК в Тель-Авиве, в Израиле, возможно, находятся более 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете, – также отметил Айбек Смадияров. – Хотели бы в очередной раз обратить внимание наших соотечественников, находящихся за рубежом, на необходимость постановки на консульский учет в дипломатических учреждениях Казахстана в иностранных государствах. В экстренных ситуациях это помогает дипломатам оперативно связываться с нашими гражданами и оказывать им необходимую помощь. Казахстанские дипломаты в Тель-Авиве находятся в постоянном контакте с гражданами Казахстана в Израиле, консультируют их по различным вопросам и оказывают консульско-правовую помощь. По словам официального представителя МИД РК, все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие, максимально содействуют дипломатам в предоставлении необходимой информации и соблюдают требования и меры безопасности. Кроме того, по информации посольства РК в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей граждан Республики Казахстан. В связи с военными действиями, проблемами со связью выяснить точное местонахождение людей и узнать, в безопасности ли они, непросто, но казахстанские дипломаты работают в этом направлении. – Ввиду отмены некоторых авиарейсов и отказа ряда авиаперевозчиков выполнять рейсы в Израиль посольством Казахстана совместно с авиакомпанией «Air Astana» ведется работа по формированию списка граждан, изъявивших желание вернуться в Казахстан, а также проработка организации их дальнейшего вывоза в безопасное место. Отмечаем, что Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве продолжает свою работу в штатном режиме. Вместе с тем нами на уровне Правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни, – сообщил Айбек Смадияров. Вчера после обеда из МИД поступила информация о том, что Air Astana согласовывает с аэропортом Тель-Авива выполнение рейса для безопасного вывоза казахстанцев на родину. Как сообщалось, рейс планируется 10 октября после полудня (в 12.50) по времени Тель-Авива. К перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через посольство РК. Пассажирам необходимо прибыть в аэропорт Тель-Авива за пять часов до вылета рейса. В случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены, отмечается в распространенном МИД сообщении.