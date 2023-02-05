Конфликт в соцсети дошел до суда в Атырау

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Жительница Атырау подала в суд за пост в Facebook, порочащий ее честь и достоинство, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Дело рассмотрел Кызылкогинский районный суд. Установлено, что пользователь Facebook на своей странице опубликовала пост, в котором проявила неуважение к девушке, публично непристойно унизила её честь и достоинство, а также распространила недостоверную о ней информацию.

Автора публикации обвинили по статье 131 УК РК "Оскорбление, совершённое с использованием сетей телекоммуникаций".

Однако до начала судебного разбирательства от сторон поступило соглашение о примирении в порядке медиации.

Потерпевшая простила подсудимую и отказалась от частной жалобы. Постановлением суда уголовное дело прекратили.