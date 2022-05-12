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Конфликты нужно упреждать
Талшин Италиева, главный эксперт управления по реализации проектов и работе со структурами АНК КГУ «Қоғамдық келісім»

Ассамблея народа Казахстана приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.

С 2015 года одним из нап­равлений деятельности АНК стало развитие института медиа­ции. В каж­дом регионе при КГУ «Қоғамдық келісім» открыты соответствующие кабинеты, введена штатная единица медиатора.

Их задача – работа с населением в целях профилактики конф­ликтов, своевременное выявление рисков. Медиаторы АНК – общест­венники, осуществляющие медиативные услуги на всех возможных площадках на безвозмездной основе, как правило, по конфликтам в социально-бытовой, семейной, школьной, трудовой и других сферах.

Медиаторами АНК разрешено свыше 135 тыс. дел. Обращений по конфликтным ситуациям в меж­этнической сфере не поступало. Однако предпосылки имели мес­то, и в таких случаях медиаторы принимают все меры для того, чтобы конфликт не разгорелся.

Население осведомлено о том, что в случае возникновения спорных вопросов всегда можно получить профессио­нальную консультацию. В связи с этим возрастает количество обратившихся, растет авторитет медиаторов и института медиации в целом.

В свою очередь время диктует потребность профессио­нального обучения медиативным основам по каждой сфере жизнедеятельности. Мы научили базовым навыкам, и эти техники активно используются общественными медиаторами. Однако у нас нет ни одного этномедиатора, тогда как специфика ассамблеи требует этого.

В этом направлении проводится определенная работа. Подписан меморандум с уполномоченным по правам человека, разработана учебная программа по подготовке этномедиаторов-переговорщиков. В рамках «пилота» она уже реализована в Жамбылской области.

Рассматривается вопрос о соз­дании при ТОО «Институт прикладных этнополитичес­ких исследований» учебного центра по подготовке этномедиаторов-переговорщиков, где будут проходить обучение госслужащие, работающие с населением. Это сельские и районные акимы, участковые инспектора полиции, завучи по воспитательной работе, общественники.

Этномедиаторы будут обладать компетенциями по предвидению, распознаванию наз­ревающего межэтнического конфликта. Наш главный принцип – «единство в многообразии» и гармоничное развитие межэтнических отношений – всегда был и будет одним из магистральных направлений государственной политики.

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