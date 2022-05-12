Свежий выпуск Конфликты нужно упреждать 12 мая 2022 г. 1:27 Талшин Италиева, главный эксперт управления по реализации проектов и работе со структурами АНК КГУ «Қоғамдық келісім» Ассамблея народа Казахстана приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации. С 2015 года одним из направлений деятельности АНК стало развитие института медиации. В каждом регионе при КГУ «Қоғамдық келісім» открыты соответствующие кабинеты, введена штатная единица медиатора. Их задача – работа с населением в целях профилактики конфликтов, своевременное выявление рисков. Медиаторы АНК – общественники, осуществляющие медиативные услуги на всех возможных площадках на безвозмездной основе, как правило, по конфликтам в социально-бытовой, семейной, школьной, трудовой и других сферах. Медиаторами АНК разрешено свыше 135 тыс. дел. Обращений по конфликтным ситуациям в межэтнической сфере не поступало. Однако предпосылки имели место, и в таких случаях медиаторы принимают все меры для того, чтобы конфликт не разгорелся. Население осведомлено о том, что в случае возникновения спорных вопросов всегда можно получить профессиональную консультацию. В связи с этим возрастает количество обратившихся, растет авторитет медиаторов и института медиации в целом. В свою очередь время диктует потребность профессионального обучения медиативным основам по каждой сфере жизнедеятельности. Мы научили базовым навыкам, и эти техники активно используются общественными медиаторами. Однако у нас нет ни одного этномедиатора, тогда как специфика ассамблеи требует этого. В этом направлении проводится определенная работа. Подписан меморандум с уполномоченным по правам человека, разработана учебная программа по подготовке этномедиаторов-переговорщиков. В рамках «пилота» она уже реализована в Жамбылской области. Рассматривается вопрос о создании при ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» учебного центра по подготовке этномедиаторов-переговорщиков, где будут проходить обучение госслужащие, работающие с населением. Это сельские и районные акимы, участковые инспектора полиции, завучи по воспитательной работе, общественники. Этномедиаторы будут обладать компетенциями по предвидению, распознаванию назревающего межэтнического конфликта. Наш главный принцип – «единство в многообразии» и гармоничное развитие межэтнических отношений – всегда был и будет одним из магистральных направлений государственной политики.