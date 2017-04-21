​Конфликты порождают бесправие

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Ануар Калмыков

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: права человека и предотвращение вооруженных конфликтов», в котором приняла участие делегация Казахстана.

Открывая заседание, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наш мир сталкивается с беспрецедентными проблемами в области мира и безопасности, причиной которых является отсутствие превентивных мер и невыполнение обязательств в области прав человека, включая социальные и экономические. Глава ООН призвал искоренять причины конфликтов, помогать укреплять институты власти, а также более эффективно и на раннем этапе активизировать механизмы своевременной реакции на первые признаки таких нарушений.

Выступивший от имени Казах­стана директор департамента много­стороннего сотрудничества МИД РК Акан Рахметуллин заявил, что нынешние конфликты, непосредственно связанные с терроризмом и насильственным экстремизмом, порождающие ужасающие нарушения прав человека, являются последствиями экономического кризиса, бедности, безграмотности и безработицы. Дипломат от имени Казахстана выразил полную поддерж­ку усилий Генсека ООН по изменению подхода к поддержанию мира и безопасности путем укрепления превентивных мер, которые полностью гармонируют с внешнеполитическим курсом нашей страны. В связи с этим Акан Рахметуллин напомнил о Манифесте Главы государства «Мир. XXI век», призывающем к разработке стратегии, навсегда избавляющей мир от угрозы войн и устраняющей их причины, а также предложении Президента Нурсултана Назарбаева о разработке к столетию ООН Глобальной стратегической инициативы-2045, имеющей целью выстроить новую тенденцию развития на основе равного и справедливого доступа всех наций к инфраструктуре и ресурсам.

В целом члены совета сошлись во мнении, что зачастую наличие массовых, грубых и системати­ческих нарушений прав человека – это симптом возникшего кризиса или вооруженного конфликта. Поэтому представители ряда делегаций отметили необходимость расширить полномочия СБ ООН применительно к вопросам прав человека, ведь кризисы в отдельных странах угрожают международному миру и безопасности. Вместе с тем другие участники не поддерживают такую позицию, считая, что права человека должны рассматриваться в специально созданном для этого Совете ООН по правам человека.

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