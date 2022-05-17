Конго-крымскую геморрагическую лихорадку подозревают у жительницы Туркестанской области

16 мая 2022 года в городе Шымкенте зарегистрирован один вероятный случай заболевания Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

46-летняя жительница Байдибекского района Туркестанской области обратилась в областную клиническую больницу с диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение острой тяжелой степени». В этот же день пациентка переведена в Шымкентскую городскую инфекционную больницу с диагнозом «вероятный случай ККГЛ».

«На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении Шымкентской городской инфекционной больницы.

Выявлено 15 контактных человек, из них 9 – медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение. В целях профилактики эпидемии комплекс эпидемиологических, зоопаразитологических и ветеринарных профилактических мероприятий продолжается соответствующими специалистами», – отметили в комитете.

Шымкент является одним из неблагополучных регионов по заболеваемости Конго-крымской геморрагической лихорадкой. В прошлом году было зарегистрировано 2 случая заражения.

На сегодняшний день 284 жителя Шымкента обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей (за текущий период 2021 года – 94 обращения), то есть отмечается рост в 3 раза.

«Напоминаем, что с целью предотвращения размножения клещей и регистрации заболеваемости ККГЛ среди людей в Шымкенте продолжается противоклещевая обработка.

Для профилактики заболевания специалистами Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента и его территориальных управлений регулярно проводится санитарно-просветительная и разъяснительная работа», – добавили в ведомстве.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – это особо опасное заболевание, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. При несвоевременном обращении за медицинской помощью больной может умереть.

Основные клинические симптомы ККГЛ: инкубационный период – 1-14 дней, длительность этого периода зависит от путей заражения вируса.

Начальные симптомы: быстрое повышение температуры до 39-40 градусов, сильные головные боли, покраснение глаз, лица, шеи и в верхнем отделе туловища, боли в мышцах шеи и пояснице, тошнота, рвота, понос, появление позже сыпи, кровотечение из носа, десен, маточное и желудочное кровотечение, гематомы на местах инъекций.

Основными источниками и переносчиками инфекции являются клещи. Заражение людей происходит в основном при укусе клеща, попадании крови напитавшихся клещей, а также заболевание передается при контакте крови и кровянистых выделений, с биологической жидкостью больных ККГЛ, можно заразиться через зараженные медицинские инструменты, если в них имеется вирус ККГЛ.

Для профилактики заболевания необходимо проводить противоклещевую обработку животных, скотопомещений и жилых помещений населенных пунктов, расположенных в природных очагах.

При уходе за животными в природных очагах и во время стрижки овец для защиты от нападения и контакта с кровью клещей необходимо пользоваться специальными костюмами (комбинезон с капюшоном, брюки, заправленные в носки, сапоги и резиновые перчатки).

При выезде на природу рекомендуется носить светлую (позволяющую легко обнаружить клещей) одежду, применять репелленты для кожи и одежды.

При укусе или контакте с клещом человек должен обратиться в медицинское учреждение и находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней.