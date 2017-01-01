​Конгресс Санта-Клаусов

Несмотря на несерьезность конгресса, проводит его очень серьезная организация – «Датская ассоциация Санта-Клаусов». В ушедшем году участие в мероприя­тии приняли 120 Санта-Клаусов и Дедов Морозов из разных стран мира, причем это лишь официально зарегистрированные участники, каждый из которых состоит в международном союзе Санта-Клаусов.

Главные герои Нового года и Рождества зря время на конгрессе не теряли и подошли к нему по-серьезному: обсудили свои «волшебные проблемы» – нужно ли увеличивать коридор для оленьих упряжек; как правильно, без нарушения правил дорожного движения, парковать сани; какие подарки следует дарить детишкам. Для подобных дискуссий оборудованы специальные конференц-залы, где в качестве стульев для Дедов Морозов выступают самые настоящие пни.

Не верят, но хотят подарков

Психологи определили возраст, когда чаще всего дети самостоятельно перестают верить в существование Санта-Клауса, – в 7 лет. О посвященных этому исследованиях сообщает издание The Conversation.

Дети, переставшие верить в Санта-Клауса, как полагают ученые, в общении с ровесниками и взрос­лыми тем не менее продолжают поддерживать миф о реальности сказочного персонажа. Причина этого заключается в желании получать подарки и участвовать в праздничных мероприятиях. Такие ребятишки, как отмечают исследователи, обладают, по сравнению с другими своими ровесниками, развитым логическим мышлением.

Чаще всего, по мнению экспертов, дети перестают верить в Санта-Клауса после собственных размышлений, основанных на анализе приобретенного опыта, и рассказов подростков и взрослых. Основной причиной, по которой взрослые продолжают лгать о существовании Санта-Клауса, является их желание научить детей просоциальному, то есть приносящему другим помощь, поведению.

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Psychiatry, американские психологи рекомендовали родителям перестать обманывать детей, говоря о существовании мифологического персонажа. По мнению ученых, такая ложь может оказаться разрушительной.

От LIGO до Проксимы

Журнал Science опубликовал список самых главных, по мнению редакции, научных прорывов 2016 года. В перечень попало обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие напоминающей Землю экзопланеты у ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра.

Авторы также отметили победу искусственного интеллекта AlphaGo, разработанного компанией Google DeepMind, над профессиональным игроком в го Ли Седолем. Это событие сравнивают с шахматным матчем между программой DeepBlue и Гарри Каспаровым.

Четвертую строчку в рейтинге заняло открытие, свидетельствую­щее, что удаление состарившихся клеток (потерявших способность к делению) у мышей среднего возраста способствует увеличению продолжительности жизни.