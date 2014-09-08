Политика Конгресс собрал большой совет Лилия СЫЗДЫКОВА

В форуме принял участие заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев. В своей речи он подчеркнул, что "Стратегия развития Казахстана до 2050 года" – это программа лидерства страны, новый этап реализации "Модели Назарбаева".



– Сегодня все усилия государства и общества направлены на эффективное выполнение ключевых задач "Стратегии-2050", – отметил Б. Майлыбаев.



В качестве спикеров форума также выступили: вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов, директор Казахстанского филиала Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Александр Сидорович, председатель правления РОО "Конгресс политологов Казахстана" Жанаргуль Кусмангалиева, заместитель генерального директора Информационно-аналитического центра МГУ Юлия Якушева и многие другие.



В целом мероприятие, организованное республиканским общественным объединением "Конгресс политологов Казахстана", собрало для актуального диалога более 100 делегатов со всего Казахстана, в числе которых – видные политологи, ученые, преподаватели. Обсуждался на полях форума в первую очередь ход исполнения "Стратегии Казахстан-2050" за 2014 год.



Участники в своих выступлениях констатировали необходимость дальнейшей консолидации политологического и социологического сообществ, выработки высоких научных стандартов, которые смогут заложить основу для повышения роли казахстанской политической и социологической наук в достижении целей реализации "Стратегии развития республики до 2050 года". Кроме того, делегаты форума выразили уверенность, что широкое вовлечение представителей научного и экспертного сообществ в процесс достижения задачи по вхождению Казахстана в 30 самых развитых стран мира способно создать проч­ный фундамент для дальнейшего развития государства и общества.

