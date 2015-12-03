Политика
Конгрессмены США поддержали Послание Назарбаева
Члены Конгресса США, поддерживая Послание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, намерены внести максимальный вклад в укрепление партнерских отношений. Об этом заявил член Конгресса от Республиканской партии Роберт Адерхольт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

"Поздравляю Казахстан с тем, что он стал полноправным членом ВТО. Как отмечено в Послании Главы государства, это очень важное в жизни страны событие. ВТО окажет положительный эффект на казахстанскую торговлю и экспорт. США в будущем намерены поддерживать тесные отношения в данном направлении. Одно из приоритетных направлений, указанных в Послании Президента, – преодолеть экономический кризис и добиться роста. Конгрессмены США, поддерживая этот шаг, приложат все усилия для укрепления существующего сотрудничества", – сказал член Конгресса США Роберт Адерхольт.

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