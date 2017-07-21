Коньками нарисованная сказка

Особенно в восторге были дети. Тут тебе и елка, и ожившие забавные игрушки, и трехмерные изображения, и воздушные акробаты, и захватывающее приключение по спасению рож­дественской Звезды – такой же лучистой и сияющей, как сама исполнительница – принцесса льда Ирина Слуцкая. Главным же волшебником ледового шоу стал выдающийся фигурист современности Евгений Плющенко, исполнивший роль Дроссельмейера.

Ярких красок волшебной истории также добавили мастера конька Никита Михайлов, Анастасия Мартюшева, Нодар Маисурадзе, Эмануэль Сандю.

Увлекательная история Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» – одно из тех редких произведений, которые никогда не надоедают. «Щелкунчика» по воле режиссера можно прекрасно переложить на язык драмы, балета и даже оперы. А вот на коньки, как утверждают организаторы ледового шоу, он встал впервые. Постарались и костюмеры. Каждый из 300 кос­тюмов, «задействованных» в представлении, – сплошной экс­клюзив. Было здесь и платьице в виде шоколадного тортика, и наряды всевозможных, даже на вид вкусных, конфет. Да еще и танцующих!

Кстати, и Щелкунчиков в представлении было несколько: кук­ла, фигурист Никита Михайлов и маленький Саша Плющенко, который тоже своими коньками оставил автограф на льду стадиона «Барыс Арена» к немалому восторгу зрителей. Красочное шоу сопровождалось музыкой Петра Чайковского в исполнении оркестра Мариинского театра. А саундтрек «Звез­да» дуэтом спели Дима Билан и Елизавета Анохина. Жаль, что в записи…

Настоящим подарком для столичных поклонников фигурного катания стал «Вальс цветов», где наряду с именитыми фигуристами блистали и 14 наших звездочек – воспитанников детской юношеской спортивной школы № 2 Астаны. Репетиции с начинающими артистами проводил хореограф Никита Михайлов.

Кстати, в нынешнем году десятикратный чемпион России, семикратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко открыл академию «Ангелы Плющенко», где будут заниматься и ребята из Казахстана.

Финальной же точкой представления стало сольное выс­тупление Евгения Плющенко, в котором он исполнил сложнейший элемент – четвертной тулуп. Букеты цветов и взрыв эмоций были наградой фигурис­ту за его подвижнический труд.

– Я очень люблю Астану, людей, которые живут здесь, – признался в интервью маэстро льда, – это не просто слова. Здесь и люди замечательные, и город потрясающий! Прекраснейший народ, дороги потрясающие, уникальная архитектура. Астана – это «мини-Дубай». Уверен, что и «макси-Дубаем» она скоро станет. У вас все супер, круто, классно! Просто фантастика.