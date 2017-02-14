Коньки и стрелы – на полку?

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Сергей Горбунов, Павлодар
фото из архива Людмилы Прокашевой

В Интернете появилось тревожное сообщение. На своей странице в Facebook бронзовый призер зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, бывший директор павлодарской ДЮСШ по зимним видам спорта, а ныне главный тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту Людмила Прокашева выразила беспокойство ликвидацией в Павлодаре открытой ледовой арены – катка «Металлург».

Это спортивное сооружение – единственная ледовая площадка, где тренировались воспитанники конькобежной секции ДЮСШ. Но и это еще не все... Летом на стадионе и в действующем при нем тире упражнялись в мастерстве биатлонисты, стрелки из лука и другие спортсмены. Также на каток приходили павлодарские любители катания на льду. И хотя после такой массовой «эксплуатации» лед был далек от идеалов конькобежного спорта, спринтеры и стайеры были рады и этому.

«Казахстанская правда» не единожды писала о проб­лемах казахстанских конькобежцев. И не без ее влия­ния несколько лет назад акимат области даже задумал построить специальный Дворец для конькобежцев и фигуристов, тем более что в регионе трудились квалифицированные тренеры. Но потом эта идея как-то заглохла, а сейчас власти города намерены снести и «Металлург».

В своем послании в Интернете бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Нагано пишет: «Ну вот и пришел тот день, когда снесут наш павлодарский ледовый открытый стадион! Как же быть нам, конькобежцам, дальше? Где зимой кататься? Это у нас в городе единственный стадион, где есть лед зимой! Все говорят о необходимости развития зимних видов в стране, а у нас сносят стадион и хотят построить крытый футбольный. У нас что, футболисты играют лучше, чем участники зимних Олимпийских игр, представляющие страну всему миру?»

…Здесь следует сделать пояснение. Когда в Федерации футбола Казахстана возникла идея перейти на европейский вариант проведения игр «весна – осень», поступила команда: возвести в областных центрах крытые футбольные поля. Такой корпус на 3 тыс. болельщиков наметили построить и в Павлодаре. А так как свободных территорий здесь нет, то предполагали «накрыть крышей» «Металлург».

Начало строительства неоднократно переносили, и в итоге появилась иная задумка. Дело в том, что рядом со стадионом расположен комплекс Казахского областного музыкально-драматического театра им. Ж. Аймауытова с прилегающим сквером и скульптурными композиция­ми. Так вот – было решено облагородить данный участок, убрав заборы и строе­ния стадиона, озеленить территорию и сделать панорамную площадь.

– Это пока проект, который будет обсуждаться, – говорит аким Павлодара Нуржан Ашимбетов. – Но благоустраивать территорию, бесспорно, надо. Что же касается крытого футбольного поля, то для него предполагают две спортивные площадки в микрорайо­нах города, удобных в том чис­ле и для болельщиков. Я понимаю беспокойство нашей землячки, знаменитой конькобежки, но этот вид спорта мы без поддержки не оставим. Будем думать, где в Павлодаре разместить каток с вспомогательными строениями.

…Такой ответ обнадеживает, но вопрос все же остается пока открытым.

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