В Обихиро (Япония) стартовал второй этап Кубка мира по конькобежному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В первый соревновательный день представительница сборной Казахстана Кристина Шумекова заняла пятое место на дистанции 1000 метров.

Казахстанская спортсменка показала результат 1 минута 15,38 секунды, уступив победительнице Ангел Далеман из Нидерландов 1,68 секунды.

Второе место заняла ещё одна представительница Нидерландов Изабель Гревелт (1:14.66). Тройку лучших замкнула полька Виктория Дабровска (1:14.80).

Напомним, на первом этапе Кубка мира в Пекине (Китай) Кристина Шумекова завоевала "серебро" на этой дистанции.