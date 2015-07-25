Конкретно – о приоритетном

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Валентина ФИРОНОВА
На нововведениях в контексте Плана нации «100 шагов» сделали акцент председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин, судья Верховного суда Нуржан Кайыпжан, секретарь Центрального совета Союза судей РК Сансызбек Раимбаев.
Как было отмечено на брифинге, «Обеспечение верховенства закона» в Плане нации – второй по значимости приоритет, включающий в себя 19 целевых шагов. 11 из них касаются реформирования судебной системы. Инновационные подходы, предпринятые в связи с этим Верховным судом, поддержаны Национальной комиссией и одобрены Главой государства.
Председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин акцентировал внимание СМИ на мерах по оптимизации инстанций судебной системы, помогающих упростить доступ казахстанцам к правосудию. В первую очередь это касается перехода от пятиступенчатой системы правосудия к трехуровневой.
– Мировая практика показывает, – отметил представитель Верховного суда – что чем больше промежуточных инстанций, тем больше возможностей для умышленного затягивания судебного процесса и злоупотребления правами.
По словам А. Рахметулина, с сокращением судебных инстанций значительно возрастут ответственность Верховного суда и нагрузка на него. Сегодня кассационными коллегиями областных судов рассматривается 24–25 тыс. дел. Завтра все они с учетом определенной процессуальной корректировки поступят для рассмотрения в Верховный суд. Для того чтобы предстоящий объем работы стал по силам, будет произведено перераспределение имеющейся штатной численности областных судов и увеличено количество судей Верховного суда. Уже прорабатываются вопросы ограничения подсудности и ведутся прогнозные расчеты изменения судебной нагрузки.
Важным шагом в процессе модернизации станет и выделение Института правосудия из структуры Академии государственного управления, что позволит усилить связь обучения с практикой. Этот институт будет функционировать при Верховном суде и заниматься повышением квалификации судей на регулярной основе.
Судья Верховного суда Нуржан Кайыпжан отметил, что наиболее актуальными из рассматриваемых судами административных дел, имеющих общественный резонанс, стали те, что касаются управления транспорта в состоянии опьянения.
– За первое полугодие, – сообщил он, – по республике лишены прав свыше 16 тысяч человек, что составило 87% от оконченных дел по этой категории.
Нуржан Кайыпжан как положительную тенденцию отметил, что количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения споров, составило 7 324. Из них 4 539 гражданских закончены с заключением мирового соглашения. 2 785 дел рассмотрены с участием медиатора. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в полтора раза, что является наглядным показателем большего доверия сторон гражданского процесса к альтернативным способам решения споров.
Секретарь Центрального совета Союза судей РК Сансызбек Раимбаев, выступая на брифинге, сделал акцент на повышении требований к служителям Фемиды и сообщил, что будет разработан новый этический кодекс судьи.
Один из плюсов реформирования судебной системы – расширение возможностей казахстанцев по обжалованию действий судей. Теперь в судебное жюри обратиться будет проще, и состоять оно будет из двух самостоятельных комиссий – квалификационной и дисциплинарной.
К компетенции обновленного жюри отнесена и оценка профессионального уровня судей после пяти и десяти лет работы. Решающим вердикт жюри станет и тогда, когда будет решаться вопрос об участии того или иного судьи в конкурсе на занятие должности в вышестоящей инстанции.
Такие инструменты проверки профессионализма, отмечалось на брифинге, полностью соответствуют принципам меритократии, которые применяются в системе госслужбы.

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