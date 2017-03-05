фото пресс-службы акимата области

На встрече главы региона Булата Бакауова и управляющего директора China Machinery Engineering Corporation, представителя фонда СУАР Ван Ливэня был презентован проект ТОО «TENIR-LOGISTIC» по строительству комплекса по производству диоксида титана, диоксида кремния и специальных сталей.

Этот проект в полной мере отвечает реализации плана Третьей модернизации индустрии и экономики Казахстана, выдвинутого Главой государства. В своем недавнем Послании Президент РК подчерк­нул: «Нам следует встраиваться в глобальные цепочки производства и сбыта товаров и услуг. Это нужно делать прежде всего за счет привлечения транснациональных компаний».

По информации Ван Ливэня, проект реализуется в рамках казахстанско-китайских межправительственных договоренностей по сотрудничеству в области индустриализации и инвестициям в РК. Согласно ему предполагается выпуск 900 тыс. тонн спецсталей и 250 тыс. тонн диоксида титана, который используется в лакокрасочной, бумажной и пищевой промышленности. Спецстали планируют поставлять на павлодарский завод ТОО «KSP Steel» для дальнейшего выпуска готовых металлических изделий, а диоксид титана – экспортировать в Россию.

О текущей ситуации реализации проекта также доложил главный менеджер проекта ТОО «TENIR-LOGISTIC» Сергей Терехов.

– Начало проектных работ в СЭЗ «Павлодар» – июль нынешнего года. Общий объем инвестиций – 782 миллиарда тенге (первая очередь – 122,4 миллиарда), промышленный выпуск продукции запланирован на 2020 год. Количество рабочих мест – 2 500 человек. Над проектом начали работать в 2006 году, выиграв тендер на геологоразведку месторождения титано-магнетитовых руд «Тымлай» в Жамбылской области. Второй контракт был заключен в 2008 году на расширенный участок вокруг первоначального месторождения. На нем вели разведку до 2013 года. После этого ученые искали методы реализовать главную цель проекта – раздельное получение железного концентрата и ильменитового концентрата с высоким содержанием диоксида титана. Однако качество добываемой на месторождении руды не позволило нам получить эти два вещества. Были испробованы методы обогащения, наиболее распространенные в Казахстане, России, Украине и Японии, но в результате не получилось должного экономического эффекта – не удалось выпустить продукт, используемый в стандартной доменной металлургии. Наиболее успешным оказался опыт, приобретенный у специалистов «Росатома» и «Казатомпрома». Сейчас мы ведем переговоры с Министерством инвестиций и развития РК по заключению контрактов. В Павлодарской области мы обсуждаем вопрос регистрации будущего предприятия на территории СЭЗ. Параллельно над проектом строительства предприятия работает проектная компания в Гонконге.

Аким области акцентировал внимание на низкозатратности и экологически безопасной технологии получения легированных сталей, оксидов титана, кремния и поручил исполняющему обязанности руководителя управления индустриально-инновационного развития области, АО «УК СЭЗ «Павлодар» оказать всемерную поддержку в реализации проекта ТОО «TENIR-LOGISTIC».

Итак, договоренности с китайской стороной достигнуты. Объек­ты обозначены. Нужно конкретно работать. Это в Павлодарской области и делается. Уже введены в эксплуатацию несколько казахстанско-китайских производств и в процессе осуществления находится еще несколько.