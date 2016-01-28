​Конкретные вопросы – конкретные ответы

Обобщая беседы главы исполнительной власти областного центра с населением, можно сказать, что на них присутствуют уже не те люди, какими они были ­10–15 лет назад, да и сама власть окрепла и держит руку «на пульсе». В те годы на подобных встречах жители в основном жаловались на то, что у них нет работы, плохо ходят рейсовые автобусы и точно так же некачественно работают учреждения и предприятия соцкультбыта, а на улицах нет освещения. Были и другие претензии личного характера. И тогдашние акимы, зачастую голословно, не зная, за что взяться в первую очередь, так как не хватало средств, обещали все сделать и исправить, называя, но не гарантируя сроки исполнения.

Сегодня все по-иному. К примеру, встретившись с населением поселка Ленинский, расположенном на другом от Павлодара берегу Иртыша, Б. Бакау­ов назвал строительство центрального водопровода в этом населенном пункте – одной из главных своих задач. Изначально обеспечить поселок водой планировалось с помощью магистральных сетей соседнего города Аксу. Однако экспертиза признала этот проект нерентабельным. Поэтому на сегодня акиматом из бюджета было выделено около 50 млн тенге для того, чтобы пробурить в Ленинском пять скважин.

– Проект внутренней разводки у нас уже имеется, запасы воды тоже изучены, – сказал градоначальник. – То есть когда мы получим результаты экспертизы по этому проекту, мы подадим бюджетную заявку на строительство водопровода и комплекса очистных сооружений.

Однако водопровод – далеко не единственный вопрос, который волнует население. Многие жители Ленинского спрашивали: отремонтируют ли здание детско-юношеской спортивной школы и когда в порядок приведут дорогу, по которой двигается автобусный маршрут № 38, соединяющий поселок с областным центром. Как пообещал аким, оба вопроса должны быть решены уже в нынешнем году.

…Поселок Жетекши волнует иная проб­лема. Здесь в прошлом году начали строить птицефабрику. Поначалу некоторые жители воспротивились ее возведению, выдвигая различные доводы, в основном экологического характера. А сейчас, на встрече, начали задавать Б. Бакауову вопросы: когда этот комплекс начнет работать? И получили ответ, так как акимат тоже заинтересован в ускорении работы этого предприятия, что первый птичник комплекса ТОО «Павлодар-Кус» на 82 тыс. суточных цыплят планируется запустить в мае текущего года.

Воодушевленные таким ответом, жители попросили отремонтировать улицу Ауэзова в поселке и построить новую школу. Как оказалось, на благоустройство центральной улицы населенного пункта в бюджете нынешнего года уже предусмот­рено 10 млн тенге. Что касается нового учебного заведения, то на сегодня идет проектирование границ земельного участка под строительство. Правда непосредственно о возведении школы говорить пока рано, так как финансирования на эти цели в ближайшие два года не предвидится. Но в любом случае, как сказал аким Павлодара, он держит этот вопрос на контроле.

В свою очередь градоначальник, обращаясь к жителям Жетекши, сказал, что они должны быть более активны в продовольственном обеспечении города, применяя новые технологии в овощеводстве, развитии мясного животноводства и переработке, в том числе с использованием сырья других сельскохозяйственных районов области.

– Пригородные сельские округа имеют хорошие преимущества в сравнении с удаленными от города селами, – подчеркнул Б. Бакауов. – Конечно, земельные запасы не такие большие, но рядом есть водные ресурсы Иртыша и широкий рынок сбыта продукции.

…Точно так же заняться бизнесом аким Павлодара предложил и жителям села Кенжеколь. По его словам, после того как будет открыт мост через Иртыш, ведущий в Аксу (его планируют запустить в этом году), так называемые услуги у дороги будут пользоваться большим спросом. Так как через село Кенжеколь станет проезжать огромное количество машин и автобусов. Этой возможностью нужно пользоваться тем, кто хотел бы открыть свое дело, подытожил Б. Бакауов.

Он также получил пожелание по поводу того, что в поселке необходима прокладка централизованного отопления и водопровода. Кроме того, в селе ждут строительства нового детского сада. Как сказал Б. Бакау­ов, снять все эти вопросы в ближайшие годы, конечно, не удастся. Однако как только появится какая-то возможность, власти приступят к их решению.

…«По-городскому», то есть по-современному, желает жить и население села Мойылды, где расположен одноименный санаторий со знаменитой грязелечебницей. На встрече с акимом Павлодара сельчане попросили посодействовать в строительстве котельной, которая бы отапливала и проблемный пятиэтажный дом. Глава исполнительной власти пообещал содействие в строительстве котельной, но первоначально предложил жильцам дома по программе по модернизации ЖКХ восстановить внутридомовую систему отопления.

Также он заверил жителей села в том, что у них будет Дом культуры, проект­но-сметная документация на объект уже готова и необходимо изыскать деньги на строительство этого объекта.

…Подводя итоги общения акима Павлодара с населением, надо отметить, что современное село окрепло, решило проб­лемы минувших лет и смотрит в будущее, и мыслит на перспективу. Людей уже не удовлетворяют грунтовые дороги в поселках, прежние школы и детсады, печное отопление и вода из колодцев. Они хотят жить по новым стандартам. Такие задачи и ставят перед исполнительной властью. И очень хорошо, когда она, зная эти запросы, работает на опережение.