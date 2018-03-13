​Конкретный план действий

Выдвинутые Президентом страны инициативы положительным образом отразятся на благосостоя­нии населения Казахстана. Так, программа «7 – 20 – 25» направлена на решение жилищного вопроса, остро стоящего перед многими казахстанцами. Сотни тысяч граж­дан получат возможность приобрести собственную квартиру на приемлемых условиях. Кроме того, жилищный рынок, являясь приоритетом государственной инвестиционной политики, обладает высоким мультипликативным эффектом и генерирует инвестиционную активность в смежных областях. Поэтому наряду с созданием механизма доступной ипотеки данная программа стимулирует отечественную строительную отрасль: производство строительных материалов, создание рабочих мест и т. д.

Такой же многоцелевой задачей нужно рассмат­ривать запланированное строительство магистрального газопровода, направленного на подачу газа в центральные и северные регионы респуб­лики. Этот масштабный проект носит стратегическое значение для страны. Во-первых, обеспечение тысяч казахстанских семей надежным, технологичным источником тепла, который позволит в корне изменить быт, особенно жителей села, значительно облегчив ведение домашнего хозяйства. Во-вторых, предприятия малого и среднего бизнеса на всем протяжении газопровода получат доступ к голубому топливу, более дешевому и прак­тичному источнику энергии, что впоследствии должно отразиться на конкурентоспособности производимой ими продукции. Далее решаются вопросы сохранения экологии, резко обострившиеся в связи с ростом городов и увеличением количества автомобилей. Экологичес­кая безопасность – один из главных приоритетов государственной политики Казахстана.

В своем выступлении Президент страны сделал особый акцент на развитие человеческого капитала, а именно студенческой молодежи. Сегодняшние студенты – это будущее страны и государства. Поэтому необходимо соз­давать условия для получения ими доступного и качественного образования. Дополнительные 20 тыс. образовательных грантов – залог того, что появятся десятки тысяч квалифицированных специа­листов по востребованным на рынке труда специальностям, а молодые люди получат шанс на достойную жизнь. Кроме того, строительство новых современных студенчес­ких общежитий на 75 тыс. мест к концу 2022 года – это беспрецедентный шаг со стороны государства, ставящего в приоритет долгосрочные цели развития. Помимо всего прочего, такой комплексный подход позволит решить проблему предпочтения казахстанскими студентами зарубежных вузов отечественным. Качество и доступность образования, наличие стипендии и комфортной комнаты в общежитии – это важнейшие критерии для выбора места обучения. Появится дополнительный социальный лифт для одаренной молодежи, стремящейся реализовать свой умственный потенциал на благо Казахстана.

Пять Президентских социальных инициатив – это конкретный и продуманный план действий, направленный на повышение благосостояния народа Казахстана.