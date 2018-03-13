Конкретный план действий
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Михаил Бортник, депутат Сената Парламента РК
Выдвинутые Президентом страны инициативы положительным образом отразятся на благосостоянии населения Казахстана. Так, программа «7 – 20 – 25» направлена на решение жилищного вопроса, остро стоящего перед многими казахстанцами. Сотни тысяч граждан получат возможность приобрести собственную квартиру на приемлемых условиях. Кроме того, жилищный рынок, являясь приоритетом государственной инвестиционной политики, обладает высоким мультипликативным эффектом и генерирует инвестиционную активность в смежных областях. Поэтому наряду с созданием механизма доступной ипотеки данная программа стимулирует отечественную строительную отрасль: производство строительных материалов, создание рабочих мест и т. д.