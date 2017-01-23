​Конкурентное село – гарантия продовольственной безопасности

– Изменение ситуации на внешнем агрорынке, необходимость применения действенных мер поддержки сельхозпредпринимателей явились причиной разработки новой программы развития АПК и принятия нового Закона «О сельскохозяйственных кооперативах, – начал разговор Тлектес Есполов. – В последние годы наша экономика развивалась под воздействием сложных внешнеэкономических условий, что отразилось на всех макроэкономических показателях, включая сельскохозяйственное производство. Поэтому программа нацелена в первую очередь на увеличение выпуска экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции и обеспечение продовольственной безопасности страны. В ней особое внимание уделяется созданию до 2021 года на основе кооперации более 1 200 крупных товарных хозяйств.

– Тлектес Исабаевич, как изменится субсидирование сельского хозяйства в связи с новой госпрограммой?

– На развитие АПК из республиканского и местного бюджетов с 2017 по 2021 год будет выделено 2 374,2 миллиарда тенге. Ожидается, что в 2021 году по сравнению с 2015-м производительность труда в сельском хозяйстве увеличится на 34%, валовая продукция – на 30% и оптовая торговля продовольственными товарами – на 29%. С такой поддержкой планируется расширить площади орошаемых земель на 600 тысяч гектаров. Это и есть те ключевые рычаги современной аграрной политики, с помощью которых будет сформирован конкурентоспособный аграрный сектор экономики.

– Какие, на Ваш взгляд, существующие на селе проблемы требуют первоочередного решения?

– Казахстан закрепил за собой статус зерновой державы, ежегодно поставляя от 5 до 10 миллионов тонн зерна на рынки более 70 стран. В 2016-м мы получили рекордный урожай зерна – 23,7 миллиона тонн. Объем инвестиций в сельское хозяйство по сравнению с 2015 годом увеличился на 35%, до 228 миллиардов тенге. Проводится большая работа по диверсификации отраслей сельского хозяйства. Расширились посевные площади под масличные – до 2 миллионов га и кормовые культуры – до 3,5 миллиона га.

Однако сохранение мелкотоварного производства на селе создает проблемы. Мелкие агроформирования не в состоянии самостоятельно решать вопросы повышения конкурентоспособности своей продукции, внед­рять инновации, пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов. Сегодня сельхозпроизводством занимаются более 185 тысяч агроформирований и 1,6 миллиона домашних хозяйств. Из общего числа агроформирований свыше 95% составляют фермерские хозяйства, из них 81% имеют не более 50 га пашни.

Низкая товарность продукции наблюдается и в животноводстве по причине того, что здесь заняты в основном домашние хозяйства. В структуре валовой продукции животноводства 74% приходится на домашние хозяйства, где сосредоточено от 52% до 63% всего поголовья животных. Вследствие этого Казахстан лишь на 60% обеспечивает себя собственной сельскохозяйственной продукцией. Остальные 40% составляет импорт на 2,7 миллиарда долларов.

– Этим объясняется принятие в 2016 году нового Закона «О сельскохозяйственных коо­перативах»?

– Да, во многом этим обстоятельством. Новый закон стал результатом большой работы по кооперированию мелких хозяйств в крупные, которая ведется давно. Начиная с 1995 года принято 5 законов: два общеотраслевых и три специализированных. Но они создали больше неразберихи, чем направили процесс в необходимое русло. Мелкие фермеры не хотели объединяться в кооперативы, сельчане с паевыми наделами тоже не шли в силу отсутствия стимулирующих экономических механизмов. На местах не проводилась необходимая разъяснительная работа. Крестьяне с недоверием относились к создаваемым новым структурам, так как не понимали преимуществ кооперации и особенностей внутрихозяйственных отношений.

Для получения льготного кредита стали создаваться лжекооперативы. В итоге из-за отсутствия четких правовых механизмов крестьяне и фермеры больше всего боялись потерять, пусть и мелкую, но свою собственность: землю и недвижимость. Большинство хозяйств не могли накопить достаточно финансовых ресурсов для приобретения техники.

Выращенную продукцию фермеры в основном реализуют по низким ценам через посредников, которые присваивают до 75% розничной цены. Тогда как в развитых странах посредники получают только 25–30% розничной цены. На решение этих проблем и направлен новый Закон «О сельскохозяйственных кооперативах». В него внесены коррективы с учетом замечаний и предложений хозяйствующих субъектов на селе. Закон определил правовые разграничения между производственными и обслуживающими кооперативами, паевые отношения, обязательные положения устава кооператива. В зависимости от особенностей деятельности кооперативов внесены изменения в антимонопольное, налоговое законодательства, условия льготного кредитования. Все субъекты рынка получают равные условия для развития и повышения собственного, совместного и государственного доходов.

Объединение личных подсобных и мелких крестьянских, фермерских хозяйств обеспечит дополнительный ежегодный доход сельских жителей в объеме 300 миллиардов тенге. Кооперативы, кроме того, помогут фермерам противостоять монополистам в вопросах заготовки и сбыта продукции. Это повысит уровень загрузки перерабатываю­щих предприятий в 1,3 раза. А торговая наценка за счет сокращения лишних посреднических звеньев снизится на 15–20%.

– Каков вклад КазНАУ в реализацию законов и программ, направленных на развитие АПК?

– По вопросам кооперации ученые и специалисты нашего университета выезжают к сельским товаропроизводителям для оказания практической помощи во все регионы Казахстана. Визитной карточкой нашего вуза являются системное развитие и выверенный подход к созданию научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры международного уровня. Для реализации задач, поставленных Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым по интеграции науки, образования и производства и в рамках трансформации КазНАУ в нацио­нальный исследовательский университет, в 2016 году был создан Агротехнологический хаб. Это явилось новым витком в развитии вуза как исследовательского университета.

Агрохаб занимается поиском, привлечением и разработкой новых технологий, созданием новых рабочих мест, стимулированием научно-исследовательской работы, коммерциализацией результатов научных исследований, импортозамещением новых технологий в аграрном секторе. Через него осуществляется сотрудничество с 36 научными центрами и вузами – партнерами из США, Европы и Азии, а с 13 ведущими вузами мира развивается двудипломное образование.

Мы ведем работу с Корнельским университетом по изучению генофонда местных перспективных форм яблони, с Колумбийским университетом и NASA – по прогнозированию урожайности зерновых на основе климатического моделирования. Выполняются проекты с США, Китаем и Россией по дистанционному зондированию полей с целью ранней профилактики вредителей и сорняков; с учеными «Геоскан» и NASA – по созданию единой системы оценки рисков АПК. Недавно руководители департамента сельского хозяйства США провели тренинг по экогидрологии пастбищных земель для преподавателей, магистрантов и докторантов. Молодые ученые работают над совместным с Нидерландами проектом, результаты которого представим на ЭКСПО-2017.

Начата работа по созданию Казахстанско-белорусского агроинженерного инновационного центра. Идею его создания поддержало руководство двух стран. Центр станет демонстрационной площадкой для новейших марок белорусских сельскохозяйственных тракторов, комбайнов и других машин. Это позволит обучать наших студентов на современной сельскохозяйственной технике, и помочь обеспечить аграриев необходимым парком машин. В новой Государственной программе развития АПК как раз и поставлена задача технического вооружения села за счет увеличения приобретаемой техники и развития отечественного сельхозмашиностроения. Таким образом, инновационная деятельность нашего университета направлена на решение проблем агропромышленного комплекса страны.

– В конце 2016 года в КазНАУ прошел первый Центрально-Азиатский агротехнологический саммит. В чем заключалась его цель?

– Основная цель саммита – содействие инновационному развитию агропромышленного комплекса. Были рассмотрены вопросы развития государственно-частного партнерства, аграрной науки и образования, трансферта новых технологий и знаний. Впервые нашим сельским предпринимателям представилась прекрасная возможность встретиться с широким кругом специалистов, ученых и рассказать о своем бизнесе, обменяться опытом. Состоялся действительно полезный разговор по вопросам развития сельского хозяйства. По итогам двухдневного саммита были приняты резолюция и обращение с предложениями по развитию агрокомплекса. Эти документы направлены в Минсельхоз и Правительство Казахстана. Важно, что участники приняли решение проводить саммит по насущным проблемам АПК ежегодно.