Конкуренции между полицией и спасателями Казахстана не будет – эксперт

Интеграция казахстанских министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям повысит качество работы двух ведомств. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz сообщил доктор юридических наук, профессор Марат Башимов.

"Можно предположить, что объединение двух министерств поможет повысить эффективность и усилить работу обеих структур. Практика показывает, что при происшествии люди всегда звонят в полицию, нежели в МЧС. Поскольку именно МВД решает проблемы внутреннего обеспечения, внутренней безопасности, именно сотрудники внутренних дел во многих вопросах информируют МЧС. Фактически обеспечение безопасности города ложится на оба министерства одинаково", – сказал Марат Башимов.

Он подчеркнул, что объединение ведомств не станет причиной конкуренции между полицией и спасателями, так как обе структуры выполняют похожие функции.

"При объединении видна такая логика – и в МЧС и в МВД работают сотрудники правоохранительной системы, служб безопасности, других силовых структур, которые прошли одну школу и прекрасно знают функции друг друга. Оба ведомства работают в условиях чрезвычайных ситуаций. В целом обе структуры остаются самостоятельными, единственное, координировать это будет теперь один министр", – отметил эксперт.

По словам Башимова, во многих странах мира существует такая же практика, где в одном ведомстве объединены разные функции. Есть государства, где работают всего по 5 министерств, и в МВД также входят функции МЧС.

"Я хорошо знаю Владимира Божко. На любом посту он скромно и очень ответственно выполнял свою работу. И Президент на заседании подчеркнул это, тем самым дав понять, что государство оценивает его заслуги. Работа в МВД, мне кажется, сильно не изменится, потому что и Касымов и Божко всегда работали в условиях ЧС, в 24-часовом режиме, поэтому это в целом схожие министерства", – добавил Башимов.

Напомним, Президент принял решение о реструктуризации Правительства. Так, функции и полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям переданы в МВД, во главе которого останется Калмуханбет Касымов.