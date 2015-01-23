Конкуренция усиливается

В то же время многократный чемпион Казахстана – талдыкорганский «Жетысу» – в двух своих поединках потерпел поражения.
После трех туров «Жетысу» остается лидером чемпионата, набрав 35 очков, но его преимущество над «Иртыш-Казхромом», вышедшим на 2-е место, сократилось до одного очка. Далее идут «Астана» (27), «Алматы» (26), «Караганда» (13) и «Академия волейбола» (0). Четвертый тур будет сыгран 11–18 февраля в Павлодаре.В борьбе за каждый мяч
Казахстанские теннисисты отчаянно сражаются в Мельбурне на турнире Большого шлема Australian Open. Андрей Голубев после поражения в одиночном разряде сосредоточился на выступлениях в парном. Вместе с Денисом Истоминым из Узбекистана он прошел во второй раунд, обыграв Танаси Коккинакиса (Новая Зеландия) – Ника Киргиоса (Австралия) – 6:3, 2:6, 6:2. Во втором круге Голубеву и Истомину будут противостоять Иван Додиг (Хорватия) и Марселу Мело (Бразилия).
В втором круге одиночного разряда Зарина Дияс обыграла Анну Шмидлову из Словакии – 3:6, 6:2, 8:6. Вчера наша теннисистка встречалась с россиянкой Марией Шараповой. К слову, Дияс продолжит выступления в парном разряде. Во втором круге она вместе с Шанель Шиперс (ЮАР) будет противостоять немкам Юлии Гергес и Анне-Лене Гренефельд.
Завершила выступления в одиночном разряде Ярослава Шведова, проигравшая в третьем раунде китаянке Пэн Шуай, – 6:7, 3:6. Но у нее есть возможность пробиться в следующие раунды в женском парном разряде (вместе с испанкой Анабель Мединой Гарригес) и миксте (с сербом Ненадом Зимоничем).Впереди – две встречи
На женском чемпионате мира по хоккею с шайбой среди спортсменок до 17 лет, проходящем в польском городе Катовице, команда Казахстана провела 3 матча. Этот турнир в группе IQ – отборочный за право выхода в первый дивизион.
В стартовой игре подопечным главного тренера казахстанской дружины Сергея Соловьева удалось обыграть соперниц из Китая лишь в овертайме – 2:1. А затем наши девчата уступили хозяйкам льда – хоккеисткам Польши – 1:6. В третьем поединке сборная Казахстана, проигрывая сверстницам из Великобритании, сумела в заключительном периоде забросить две шайбы (Эльвира Рамазанова и Татьяна Лихаус) и вырвать победу – 2:1.
До конца чемпионата команда РК проведет еще 2 матча – с лидерами турнирной таблицы – сборными Италии и Дании. Пока наши спортсменки идут на 4-м месте.Одолели полпути
На австралийской велогонке Tour Down Under стали известны лауреаты еще двух этапов. На третьем победу отпраздновал хозяин трассы Рохан Деннис, представляющий команду BMC Racing. Лидер «Астаны» испанец Луис Леон Санчес финишировал 11-м.
Лишь в самом конце четвертого этапа пелотон, в котором ехал и Льюв Вестра (Голландия, «Астана»), «достал» тройку беглецов, в том числе и казахстанца Руслана Тлеубаева. На финише призовые места распределились так: победу мощным рывком завоевал Стил фон Хофф (Австралия, Unisa), следом закончил дистанцию Дэрил Импи (ЮАР, GreenEdge), на третьем месте – голландец Вуотер Випперт. Льюв Вестра занял 44-е место.