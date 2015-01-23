Конкуренция усиливается Свежий выпуск 559 Юрий МАКАРОВ

В то же время многократный чемпион Казахстана – талдыкорганский «Жетысу» – в двух своих поединках потерпел поражения.

После трех туров «Жетысу» остается лидером чемпионата, набрав 35 очков, но его преимущество над «Иртыш-Казхромом», вышедшим на 2-е место, сократилось до одного очка. Далее идут «Астана» (27), «Алматы» (26), «Караганда» (13) и «Академия волейбола» (0). Четвертый тур будет сыгран 11–18 февраля в Павлодаре.





В борьбе за каждый мяч

Казахстанские теннисисты отчаянно сражаются в Мельбурне на турнире Большого шлема Australian Open. Андрей Голубев после поражения в одиночном разряде сосредоточился на выступлениях в парном. Вместе с Денисом Истоминым из Узбекистана он прошел во второй раунд, обыграв Танаси Коккинакиса (Новая Зеландия) – Ника Киргиоса (Австралия) – 6:3, 2:6, 6:2. Во втором круге Голубеву и Истомину будут противостоять Иван Додиг (Хорватия) и Марселу Мело (Бразилия).

В втором круге одиночного разряда Зарина Дияс обыграла Анну Шмидлову из Словакии – 3:6, 6:2, 8:6. Вчера наша теннисистка встречалась с россиянкой Марией Шараповой. К слову, Дияс продолжит выступления в парном разряде. Во втором круге она вместе с Шанель Шиперс (ЮАР) будет противостоять немкам Юлии Гергес и Анне-Лене Гренефельд.

Завершила выступления в одиночном разряде Ярослава Шведова, проигравшая в третьем раунде китаянке Пэн Шуай, – 6:7, 3:6. Но у нее есть возможность пробиться в следующие раунды в женском парном разряде (вместе с испанкой Анабель Мединой Гарригес) и миксте (с сербом Ненадом Зимоничем).





Впереди – две встречи

На женском чемпионате мира по хоккею с шайбой среди спортсменок до 17 лет, проходящем в польском городе Катовице, команда Казахстана провела 3 матча. Этот турнир в группе IQ – отборочный за право выхода в первый дивизион.

В стартовой игре подопечным главного тренера казахстанской дружины Сергея Соловьева удалось обыграть соперниц из Китая лишь в овертайме – 2:1. А затем наши девчата уступили хозяйкам льда – хоккеисткам Польши – 1:6. В третьем поединке сборная Казахстана, проигрывая сверстницам из Великобритании, сумела в заключительном периоде забросить две шайбы (Эльвира Рамазанова и Татьяна Лихаус) и вырвать победу – 2:1.

До конца чемпионата команда РК проведет еще 2 матча – с лидерами турнирной таблицы – сборными Италии и Дании. Пока наши спортсменки идут на 4-м месте.





Одолели полпути

На австралийской велогонке Tour Down Under стали известны лауреа­ты еще двух этапов. На третьем победу отпраздновал хозяин трассы Рохан Деннис, представляющий команду BMC Racing. Лидер «Астаны» испанец Луис Леон Санчес финишировал 11-м.

Лишь в самом конце четвертого этапа пелотон, в котором ехал и Льюв Вестра (Голландия, «Астана»), «достал» тройку беглецов, в том числе и казахстанца Руслана Тлеубаева. На финише призовые места распределились так: победу мощным рывком завоевал Стил фон Хофф (Австралия, Unisa), следом закончил дистанцию Дэрил Импи (ЮАР, GreenEdge), на третьем месте – голландец Вуотер Випперт. Льюв Вестра занял 44-е место.



