Конкуренцию в Казахстане нужно поднимать – Мастер Ю

Подводя итоги летних Азиатских игр, мы беседуем с главным тренером сборной Казахстана по таеквондо мастером Ю Енг Джин. Тренер рассказал о новом рекорде Казахстана, о том, из каких городов сборная страны, и о будущей цели таеквондистов.

- Во-первых, хотелось поздравить команду с большим достижением - сборная Казахстана добилась рекордного для себя медального зачета за историю Азиатских игр, завоевав 5 медалей турнира (прежний рекорд - 3 медали). Что для тренерского штаба значит этот успех?

- Спасибо большое за поздравления! Мы сами очень рады таким результатам и, конечно, благодарны нашим спортсменам за достойное выступление.

Действительно, за всю историю участия на Азиатских играх впервые такой итог для нас. Была установка минимум – взять три медали. Конечно, хотели золото, ну, кто этого не хочет… На Игры привезли 10 спортсменов, из них пять – свою задачу выполнили.

Для тренерского штаба, в первую очередь важно, что наши спортсмены, которые взяли медали, подняли свой мировой рейтинг и обрели уверенность в себе. Если они и проигрывали, то только именитым чемпионам, и то на последних секундах. Мы показали всем, что теперь таеквондисты из Казахстана не из тех, кого легко пройти.

- Сыграло ли свою роль расширение тренерского штаба? Как известно, в Казахстан приглашён новый тренер-консультант.

- Сейчас с нами работает тренер-консультант с Кореи мастер Ко Дже Пиль. Конечно, мы получаем большую помощь в его лице, так как теперь тренера могут проводить больше индивидуальных тренировок, к каждому спортсмену отдельный подход. Вместе с ним проводится анализ всех потенциальных соперников.

Заметно, что мастер Ко очень полюбился нашим спортсменам, так как все с удовольствием занимаются с ним еще и дополнительно.

- Призёр олимпийских игр Арман Чилманов после Азиады говорил о том, что некоторым спортсменам немного не хватило до золотой медали. Чего именно по Вашему мнению не хватило нашим таеквондистам?

- Да, немного не хватило до золота. Например, Елдос Ыскак очень хорошо выступил, в третьем бою встретился с корейцем, первым в рейтинге, шел на равных, но в последнюю секунду пропустил и упустил победу… Во время интервью у корейского спортсмена спросили про самого сложного соперника, и он ответил: «спортсмен из Казахстана». Если бы Елдос прошел его, то, думаю, золото было бы наше. Но, раз так получилось, значит надо доработать.

Так же и с другими спортсменами. Мы могли брать медали совсем другой пробы. Ну, видно надо еще работать, не хватает немного концентрации, самоконтроля и немного опыта.

Но это сильные спортсмены, которые уже прошли через многое со сборной, уверен, большие победы ещё ждут их.

- Как обстоит дело с конкуренцией в сборной?

- Конкуренция на уровне Казахстана. Но чтобы брать медали в мире, оставаться на этом уровне нельзя, конечно. К сожалению, не так часто появляются новые имена на чемпионате страны. Не все регионы представлены на нем в должном уровне. Не во всех областях обращают внимание на детские секции, а ведь это олимпийский вид спорта.

Для национальной сборной делается очень многое, создаются условия, в полной мере обеспечивается подготовка ко всем важным стартам. Благодаря НОКу и Федерации, наша главная сборная может полноценно готовиться к соревнованиям. Сейчас у нас появились врачи и целый ряд специалистов, которые помогают в процессе подготовки.

Отсутствие большой конкуренции – это, скорее, недоработка на местах. Мы видим в этом огромную проблему, хотелось бы, чтобы регионы были заинтересованы в развитии спорта.

- А из каких городов состоит костяк сборной сейчас?

- Из года в год ребята из Алматы или Шымкента попадают в состав. Нам без разницы из какого города – главное чтобы был достойный, воспитанный и усердный спортсмен. В мире они представляют одну страну - «Казахстан». Главное, чтобы у опытного состава всегда был перспективный резерв. Об этом мы и просим регионы.

- Расскажите о предстоящих планах сборной.

- Конечно же олимпиада. Но для этого очень и очень много нужно работать. Радует, что в последнее время спортсмены сборной выросли, хорошо набирают рейтинг, и вот уже второй год 4-5 спортсменов постоянно приглашаются на участия в Гран-При, и этой осенью мы будем так же выезжать на эти соревнования. Главное, квалифицироваться на Олимпийские игры «по рейтингу», а не через лицензионный турнир.

Эта главная цель сейчас. И, конечно, я не могу не сказать спасибо лично президенту Национального Олимпийского комитета Тимур Аскаровичу Кулибаеву, Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта страны и президенту Казахстанской Федерации таеквондо Вячеслав Константиновичу Ким. Всем, кто помогает нам достичь нашей общей цели Үлкен рахмет!