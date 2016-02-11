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​Конкурируйте на здоровье!
Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

На брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления здравоохранения Атырауской области Аманбек Жумиров рассказал о ходе реализации Плана нации «100 конкретных шагов» в части внедрения обязательного со­циального медицинского страхования и развития в регионе частной медицины в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). По словам спикера, развитие сферы здравоохранения приносит видимые результаты, в частности, средняя продолжительность жизни увеличилась за последние пять лет с 69,93 до 71,8 года. При этом чаще всего за медицинской помощью обращаются граждане старше 65 лет. В связи с повышением продолжительности жизни на первый план выходит профилактика хронических заболеваний. В этом свете актуальным видится внедрение системы социального медицинского страхования.

В Законе «Об обязательном социаль­ном медицинском страховании», принятом в ноябре прошлого года, предусмотрено два вида пакетов медицинских услуг. Первый – базовый – это гарантированный государством объем медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана и включает: «скорую» помощь и сан­авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки. Для непродуктивно самозанятого населения до 2020 года предусмотрено предоставление амбулаторно-поликлинической помощи с амбулаторно-лекарственным обеспечением за счет средств республиканского бюджета. Второй – страховой пакет, предоставляемый из Фонда медицинского страхования. В него входит: амбулаторно-поликлиничес­кая помощь, стационарная и стацио­нарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичная помощь.

Право на получение этого пакета предоставляется гражданам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РК, являющимся участниками системы обязательного социального медицинского страхования.

– Если государство будет осуществлять взносы за экономически неактивное население, то работодатели – за наемных работников, а работники и самозанятые, зарегистрированные в налоговых органах, – за себя, – пояс­нил спикер.

В дополнение к этим пакетам граждане, участвуя в добровольном страховании, могут получить медицинские услуги на основании договора, заключенного с частными страховыми компаниями. Для обязательных ежемесячных взносов и закупа медицинских услуг на базе Комитета оплаты медицинских услуг МЗСР будет создан Фонд социального медстрахования в организационно-правовой форме некоммерческого акционерного общества. Учредителем и единственным акционером фонда выступит Правительство.

Что касается внедрения принципов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, то, по словам А. Жумирова, в Атырауской области в этом направлении уже сделана определенная работа. С 2011 года в регионе 27 медицинских организаций перешли на деятельность с правом хозяйственного ведения.

С 2013 года в трех региональных учреждениях – областной больнице, областном перинатальном центре и областном кардиоцентре – действуют наблюдательные советы. В конце 2015 года областной Центр формирования здорового образа жизни через аукцион был продан частному лицу.

В рамках ГЧП в микрорайоне «Оркен» областного центра будет построена поликлиника на 250 посещений. Сегодня разрабатывается концессионное предложение. В лице частного партнера будет выступать ТОО «Медикер», которое вложит в строительство поликлиники часть средств.

– На сегодня в Атырауской области действует 36 частных медицинских учреждений, из них 30% уже участвуют в государственных заказах, – отметил А. Жумиров, подчеркнув, что с внедрением в республике страховой медицины будет создана конкурентная среда, что положительно повлияет на ситуацию в сфере здравоохранения.

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