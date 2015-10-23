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Конкурсы
КОНКУРС
23 октября 2015 г. 9:20
Конкурсы на 23.10.2015. Содержание -
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О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
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Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
17:01
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
03:00
Мировая премьера нового казахстанского фильма пройдет в Швейцарии
02:00
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в Стамбуле
01:00
В условиях ценового «шторма»
02:30
Почему «лысеет» Караганда?
09:12
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
03:30
Каналы тревоги нашей
01:45
Наследие "золотого века" казахской музыки в творчестве Кали Жантлеуова
02:15
Найденный в Приаралье прототип домбры оказался древнее, чем казалось
01:36
И бочка с порохом в кустах
02:45
У жителей и гостей Туркестана появилось новое популярное место
01:47
Нежность рук, тепло души
03:15
Защитим свое, казахстанское
01:35
Пора строить новые
01:43
Педагог с душой художника
01:41
Блага по осени считают
02:24
Японии не было равных
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
8 июля 2022 г. 10:14
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
9 июля 2022 г. 13:19
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
7 июля 2022 г. 12:38
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
7 июля 2022 г. 8:15
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
8 июля 2022 г. 2:15
Новый тренер для чемпионки мира
8 июля 2022 г. 17:54
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
7 июля 2022 г. 10:19
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
10 июля 2022 г. 10:02
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
7 июля 2022 г. 12:30
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
7 июля 2022 г. 11:00
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
7 июля 2022 г. 8:57
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
7 июля 2022 г. 9:18
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
12 июля 2022 г. 1:15
Конституционный суд: риски и ожидания
8 июля 2022 г. 1:00
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
8 июля 2022 г. 0:15
Сложный статус Каракалпакстана
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
30 июня 2022 г. 21:05
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
29 июня 2022 г. 13:45
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
26 июня 2022 г. 13:41
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
17 июня 2022 г. 22:41
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
29 июня 2022 г. 1:00
Что происходит с тенге – свежие данные
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Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
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Казахстанская правда
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