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КОНКУРС
Конкурсы
5 апреля 2016 г. 2:11
404
Конкурсы на 05.04.2016. Содержание -
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00:00
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
01:00
Глава администрации города Байконыра, существующего в условиях аренды РФ, заверил горожан, что зимой в их домах будет тепло
00:30
Девять жилых комплексов, самовольно строящихся в центре Атырау, выявлены областным управлением Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК)
01:30
Министерство экологии и природных ресурсов инициировало мероприятия по очистке дна Шардаринского водохранилища
03:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
02:00
В Восточном Казахстане за сезон сенокосов планируют заготовить для животноводческих хозяйств свыше 1,3 млн тонн различных кормов
02:30
Подготовка к строительству многопрофильного медицинского комплекса с перинатальным центром стартовала в Сарыагаше
03:30
Демонстративное неуважение и осквернение религиозных святынь подрывает доверие и диалог между государствами, которые необходимы для мирного сосуществования и сотрудничества
01:00
Когда модернизация становится раздором
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02:30
Саксаул против песков
08:30
Максимально приближенное к боевым условиям антитеррористическое учение проходит в Астане
01:30
Игры монополий
09:10
Историческую медаль завоевал Казахстан на чемпионате мира по фехтованию
08:19
Более 16,3 млрд тенге выделили на модернизацию сетей Семея
08:38
Свыше 8 млрд тенге направят на ремонт системы теплоснабжения Риддера
09:56
13 инвесторов обманул "стартапер" в Астане
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
21 июля 2023 г. 21:03
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
20 июля 2023 г. 4:30
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
21 июля 2023 г. 18:57
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
20 июля 2023 г. 2:00
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
21 июля 2023 г. 21:32
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
21 июля 2023 г. 17:03
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
21 июля 2023 г. 19:43
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
21 июля 2023 г. 16:22
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
21 июля 2023 г. 19:12
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
21 июля 2023 г. 18:17
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
22 июля 2023 г. 9:29
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
21 июля 2023 г. 18:01
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
21 июля 2023 г. 11:17
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
22 июля 2023 г. 10:03
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
21 июля 2023 г. 14:52
Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
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Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
30 июня 2023 г. 8:22
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
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Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
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В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
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