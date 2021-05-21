Конкурс для журналистов

Сенат Парламента объявил о приеме заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди отечест­венных журналистов. Сформирована конкурсная комиссия, в которую вошли депутаты нашей палаты, в том числе известные в стране журналисты – Нурторе Жусип, Дана Нуржигит и Айгуль Капбарова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Спикер отметил, что конкурс­ной комиссии предстоит выявить лучшие материалы, в которых освещается и анализируется ход реализации модернизационной повестки Главы государства и законотворческая деятельность. Кроме традиционных номинаций для сфер телевидения, печати, радио и электронных СМИ, в этом году было принято решение учредить специальные премии в память об известных и талант­ливых казахстанских журналистах Нуртлеу Имангалиулы и Михаиле Дорофееве.

Работы будут приниматься с 19 мая по 10 июня. Лауреаты конкурса будут определены в преддверии профессионального праздника работников средств массовой информации. Подробнее о конкурсе можно прочитать на сайте Сената – https:⁄⁄senate.parlam.kz⁄ru-RU⁄contests⁄amanat.

«Приглашаю журналистов принять участие в этом конкурсе», – написал Маулен Ашимбаев.