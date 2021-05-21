Свежий выпуск
Конкурс для журналистов
Клара Тишкамбаева

Сенат Парламента объявил о приеме заявок для участия в конкурсе «Аманат» среди отечест­венных журналистов. Сформирована конкурсная комиссия, в которую вошли депутаты нашей палаты, в том числе известные в стране журналисты – Нурторе Жусип, Дана Нуржигит и Айгуль Капбарова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Спикер отметил, что конкурс­ной комиссии предстоит выявить лучшие материалы, в которых освещается и анализируется ход реализации модернизационной повестки Главы государства и законотворческая деятельность. Кроме традиционных номинаций для сфер телевидения, печати, радио и электронных СМИ, в этом году было принято решение учредить специальные премии в память об известных и талант­ливых казахстанских журналистах Нуртлеу Имангалиулы и Михаиле Дорофееве.

Работы будут приниматься с 19 мая по 10 июня. Лауреаты конкурса будут определены в преддверии профессионального праздника работников средств массовой информации. Подробнее о конкурсе можно прочитать на сайте Сената – https:⁄⁄senate.parlam.kz⁄ru-RU⁄contests⁄amanat.

«Приглашаю журналистов принять участие в этом конкурсе», – написал Маулен Ашимбаев.

Популярное

Все
Зашкаливающие игрушки
Золотая медаль Севинч
Такой важный капитал
На основе дружбы и доверия
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Свежий выпуск
Будущее страны – в наших руках
Свежий выпуск
Момент судьбоносного выбора
Свежий выпуск
В поддержку реформ
Свежий выпуск
Нужны простые и ясные ответы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]