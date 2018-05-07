Культура

Конкурс "Евровидение" открылся в Лиссабоне‍

Международный песенный конкурс "Евровидение" официально стартовал в столице Португалии Лиссабоне, передает ТАСС.    

Традиционно красную дорожку заменили синей – в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.

На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard!" ("Все на борт!").

Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана. Представительнице этой страны, Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям – по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал. "Честно говоря, в начале я расстроилась, потому что это очень большая ответственность. Но у всего есть своя хорошая сторона: я ненавижу ждать", – поделилась Айсель.

Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", – поделилась она с прессой. 

Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака, который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию.

"Девять лет назад моя песня (Fairytale) была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею", – пояснил певец решение вернуться на конкурс.

Старт конкурса

Уже во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам – участникам первого полуфинала – предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал пройдет 10 мая, а финал – 12 мая.

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