Конкурс "Евровидение" открылся в Лиссабоне‍

Культура
Международный песенный конкурс "Евровидение" официально стартовал в столице Португалии Лиссабоне, передает ТАСС.
Традиционно красную дорожку заменили синей – в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.
На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard!" ("Все на борт!").
Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана. Представительнице этой страны, Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям – по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал. "Честно говоря, в начале я расстроилась, потому что это очень большая ответственность. Но у всего есть своя хорошая сторона: я ненавижу ждать", – поделилась Айсель.
Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", – поделилась она с прессой.
Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака, который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию.
"Девять лет назад моя песня (Fairytale) была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею", – пояснил певец решение вернуться на конкурс.
Старт конкурса
Уже во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам – участникам первого полуфинала – предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал пройдет 10 мая, а финал – 12 мая.
Традиционно красную дорожку заменили синей – в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.
На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard!" ("Все на борт!").
Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана. Представительнице этой страны, Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям – по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал. "Честно говоря, в начале я расстроилась, потому что это очень большая ответственность. Но у всего есть своя хорошая сторона: я ненавижу ждать", – поделилась Айсель.
Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", – поделилась она с прессой.
Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака, который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию.
"Девять лет назад моя песня (Fairytale) была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею", – пояснил певец решение вернуться на конкурс.
Старт конкурса
Уже во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам – участникам первого полуфинала – предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал пройдет 10 мая, а финал – 12 мая.