Конкурс "Лучшая молодая семья" прошел в Мангистау

В Мунайлинском районе Мангистауской области прошел областной молодежный конкурс "Лучшая молодая семья", посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz.
В этом социально значимом мероприятии принимали участие семьи, в которых супруги имеют регистрацию по месту жительства в Мангистауской области, состоят в браке, возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.
В спортивном зале средней школы №11 молодые семейные пары соревновались в трех номинациях: "Веселые старты", "Настольный теннис" и "Гимнастика".
Как отметил организатор мероприятия, председатель Молодежного общественного объединения "Мангистауская региональная лига "КАЙСАР" военно-патриотических клубов" Мурат Мухамеджанов, настоящий конкурс призывает молодежь уважать и сохранять семейные ценности, а также пропагандировать здоровый образ жизни.
"Добрая традиция региона - молодежный конкурс "Лучшая молодая семья" - сегодня имеет свою широкую аудиторию и теплую атмосферу. Сохранять и развивать ее нам помогают наши молодые семьи, которые становятся примером, показывая самое ценное для любой семьи – это их любовь, дружбу и единство. Состязание состоит из нескольких этапов, где необходимо рассказать о своей семье, проявить свою скорость и находчивость в веселых стартах, сноровку - в настольном теннисе и физическую подготовку - в гимнастике. Мы старались привлечь к участию в конкурсе как можно больше молодых семейных пар, и рады видеть сегодня здесь их семейные успехи, дружбу, сплоченность и совместное стремление к победе, которые важны для каждой семьи не только в этом конкурсе, но и в жизни", - отметил Мурат Мухамеджанов.
По его словам, целями и задачами конкурса являются укрепление престижа семьи, повышение ее социального статуса, развитие семейных ценностей и традиций в молодежной среде, формирование активной социальной позиции молодой семьи в современных условиях, распространение положительного опыта семейных отношений, а также пропаганда здорового и активного образа жизни молодых семей.
"Социальная значимость проекта обусловлена необходимостью формирования у граждан высоких духовно-нравственных качеств. Данный проект направлен на развитие и укрепление молодой семьи, на профилактику семейного неблагополучия, информационно-просветительскую работу среди населения по сохранению и популяризации семейных ценностей и традиций. Я считаю, что сегодняшнее наше мероприятие удалось и достигло всех намеченных нами целей, которые мы обозначили, и хочу поблагодарить семьи, которые приняли участие в этом мероприятии", - поделился Мурат Мухамеджанов.
Участники, занявшие призовые места, были награждены дипломами, медалями и памятными призами.
Организаторами соревнований выступили: ГУ "Управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области", Молодежное общественное объединение "Мангистауская региональная лига "КАЙСАР" военно-патриотических клубов", Федерация настольного тенниса Мангистауской области.
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