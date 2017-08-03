Конкурс молодых поэтов состоится в Астане

Культура
В Астане состоится конкурс поэтов, в котором молодые акыны Казахстана могут выразить любовь к родной земле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

"В рамках реализации программной статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" Управление по вопросам молодежной политики акимата Астаны проводит конкурс молодых поэтов в честь 25-летия государственных символов Республики Казахстан", – рассказал в ходе пресс-конференции в СЦК руководитель Управления по вопросам молодежной политики акимата Астаны Асхат Оралов.



Основные темы конкурсных выступлений определены необходимостью повышения интереса и любви к родной земле.

Состязание поэтов пройдет в три этапа. Первый включает в себя сбор заявок и работ участников, которые нужно отправить на электронную почту bm_30@mail.ru с 5 августа по 5 сентября. На втором этапе состоится заседание квалифицированного жюри отборочного тура по рассмотрению заявок и определению 4 лучших поэтов. Третий будет посвящен подведению итогов конкурса и награждению победителей.

Поэтическое состязание приурочено к 25-летию государственных символов Казахстана. Участие в нем могут принять казахстанцы от 16 до 29 лет.

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степени и денежными призами. Также поощрения молодые поэты удостоятся по разным номинациям.

