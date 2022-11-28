Лучшую молодую семью определили в Астане

Общество

В Астане в целях поддержки и развития института семьи городское Управление молодежной политики реализует комплексный проект «Отбасы – бақыт мекені». В рамках этой работы среди горожан провели конкурс на звание лучшей молодой семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

В рамках проекта «Отбасы – бақыт мекені» в Астане проводятся семейный марафон, семинары-тренинги для молодых семей, для беременных женщин и молодых пар, планирующих стать родителями, факультативные занятия среди студентов ссузов и вузов, конкурсы видеороликов, фотографии.

Для молодых семей столицы запустили общегородской конкурс «Лучшая молодая семья».

Его участники записывали видео-визитки на тему «Почему именно мы должны победить в этом конкурсе?», финалистов определяли по количеству лайков и комментариев в Instagram.

В конкурсе приняли участие 53 семьи, однако в финал смогли пройти только 10.

Призеров конкурса наградили сертификатами на покупку бытовой техники и электроники в размерах:


- 500.000 тг – 1 место
- 350.000 тг – 2 место
- 250.000 тг – 3 место.

Ни одни финалисты не остались без заслуженной награды, поэтому остальные 7 семей, прошедшие в финал, также получили в виде утешительного приза по 100.000 тг.

Подобные мероприятия способствуют не только укреплению отношений внутри семьи, сближают детей и родителей, но и приобщают юных детей к здоровому образу жизни и социализации.

Участники конкурса признаются, что главное для них было не победить, а получить заряд хорошего настроения и весело провести время с семьёй.

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