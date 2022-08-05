Конкурс на разработку концепции нового парка объявили в Нур-Султане

В преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане будет открыто новое общественное пространство, конкурс по разработке концепции которого был объявлен сегодня. Об этом сообщила официальный представитель предстоящего форума Назым Жангазинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«В рамках проведения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет создан природно-рекреационный парк, символизирующий единство, сотрудничество и дружбу между разными конфессиями и этносами в Казахстане. Парк станет еще одним маленьким шагом в масштабном процессе благоустройства и озеленения столицы нашей страны», - написала на своей странице в Facebook Назым Жангазинова.

В связи с этим, секретариат Съезда и акимат столицы приглашают архитекторов, ландшафтных дизайнеров и урбанистов со всех городов Казахстана принять участие в конкурсе по разработке концепции благоустройства нового общественного пространства вдоль русла реки Есиль в Нур-Султане.

Эскизные предложения можно предоставить в срок до 20 августа на электронную почту centerofurbanism@gmail.com с пометкой «конкурс». Победитель будет вознагражден призовым фондом.

Требования и концептуальные задачи к разработке и оформлению работ представлены в Техническом задании конкурса, которые можно скачать по данной ссылке.