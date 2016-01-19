Конкурс "Новая волна" пройдет в Сочи в сентябре

Культура
1367
Жания Уранкаева
Фото: newwavestars.eu
Фестиваль молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в этом году пройдет в Сочи с 3 по 9 сентября. Об этом сообщил мэр города Анатолий Пахомов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на tass.ru. 

По словам главы города, в октябре было "холодновато", поэтому "Новую волну-2016" решили провести на месяц раньше.

"Это решение связано с тем, что в октябре было холодновато. Многие участники и зрители приезжают сюда, чтобы полюбоваться нашими красотами и, когда холодно, им некомфортно", – пояснил Анатолий Пахомов.

Отметим, конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 год проводился в Юрмале. В конкурсе приняли участие 15 финалистов из 12 стран.

Напомним, в прошлом году казахстанская конкурсантка Адеми завоевала второе место и приз зрительских симпатий.

Популярное

Все
Глава МЧС обратился к школьникам
Объявлена дата нового послания Токаева народу Казахстана
99 новых объектов первичной медсанпомощи заработают в этом году в Казахстане
TikTok хотят заблокировать в Кыргызстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана
На 7 лет посадили работницу ломбарда за опустошенную на 26 млн тенге кассу в Туркестане
Токаев поздравил верховного правителя Малайзии
Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
Руку 3-летнего ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: мальчик – в реанимации
Опубликованы имена обладателей международной стипендии "Болашак"
Роналду установил новый мировой рекорд по голам
Аким Астаны Касымбек встретился с дольщиками
Смаилов принимает участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Как выучить язык и обрести друзей
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муза Каюма Мухамедханова
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Акима Павлодара освободят от должности
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля

Читайте также

Президенты Казахстана и Вьетнама посетили керамическую дере…
Голливудская звезда, "Капитан Марвел 2" и 150 мировых автор…
Какие культурно-спортивные мероприятия пройдут на этой неде…
Глава "Казахфильма" рассказал президенту о проблемах киност…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]