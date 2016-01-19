Конкурс "Новая волна" пройдет в Сочи в сентябре

Фото: newwavestars.eu
Фестиваль молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в этом году пройдет в Сочи с 3 по 9 сентября. Об этом сообщил мэр города Анатолий Пахомов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на tass.ru.
По словам главы города, в октябре было "холодновато", поэтому "Новую волну-2016" решили провести на месяц раньше.
"Это решение связано с тем, что в октябре было холодновато. Многие участники и зрители приезжают сюда, чтобы полюбоваться нашими красотами и, когда холодно, им некомфортно", – пояснил Анатолий Пахомов.
Отметим, конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 год проводился в Юрмале. В конкурсе приняли участие 15 финалистов из 12 стран.
Напомним, в прошлом году казахстанская конкурсантка Адеми завоевала
второе место и приз зрительских симпатий.