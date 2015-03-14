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Конкурсы
КОНКУРС
14 марта 2015 г. 11:09
Конкурсы на 14.03.2015. Содержание -
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9-летний ребенок в Атырау погиб, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном
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10:35
На ущерб от сайгаков жалуются аграрии ЗКО
13:25
Гизат Нурдаулетов высказал предложения по дальнейшему развитию ОДКБ
15:15
Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза. Родные просят справедливости
15:18
22 офицера пополнили офицерский корпус Нацгвардии
15:30
Введены ограничения на вывоз подсолнечного масла из Казахстана
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
11 июня 2022 г. 10:14
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
11 июня 2022 г. 13:50
Два новых министерства появились в Казахстане
11 июня 2022 г. 15:16
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
11 июня 2022 г. 11:39
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
11 июня 2022 г. 14:33
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
13 июня 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
12 июня 2022 г. 10:20
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
11 июня 2022 г. 9:10
Хакеры научились собирать данные банковских карт в Google Chrome
14 июня 2022 г. 5:00
Как отразится на Казахстане создание новых областей
13 июня 2022 г. 10:02
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
15 июня 2022 г. 14:52
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
11 июня 2022 г. 11:05
Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов
11 июня 2022 г. 10:48
Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область
11 июня 2022 г. 14:47
Бейбит Исабаев назначен акимом Жетысуской области
13 июня 2022 г. 8:12
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
13 июня 2022 г. 2:15
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
11 июня 2022 г. 14:18
Нурбек Саясат стал министром науки и высшего образования РК
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
23 мая 2022 г. 0:45
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
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Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
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