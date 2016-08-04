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Конкурсы
КОНКУРС
4 августа 2016 г. 9:35
Конкурсы на 04.08.2016. Содержание -
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00:15
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
01:00
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
00:00
Два новых моста появятся в Нур-Султане
01:15
В казахстанский прокат вот-вот выйдет картина Эли Гильман "Подсолнух"
00:45
Выдержит ли инфраструктура Нур-Султана дальнейший рост числа жителей
00:30
Первый завод, управляемый искусственным интеллектом, заработал в Северо-Казахстанской области
01:30
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет
04:22
Где кулич и тесто, там и наше место
04:25
И форма, и питание требуют внимания
04:20
Прославил Казахстан в Египте
04:26
В предгорьях Заилийского Алатау
04:21
К планете – бережно и с любовью
04:53
Экспонаты – о времени
04:50
В знак благодарности
04:48
Для восстановления требуется время
04:43
Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру
04:30
Северная Одиссея кандасов
04:21
Конкретика вместо лозунгов
04:42
Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской!
04:44
XXIII съезд партии «AMANAT»
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
20 апреля 2022 г. 20:53
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
19 апреля 2022 г. 1:30
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
20 апреля 2022 г. 0:00
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
19 апреля 2022 г. 20:31
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
20 апреля 2022 г. 11:19
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
16 апреля 2022 г. 8:50
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
16 апреля 2022 г. 12:24
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
15 апреля 2022 г. 1:00
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
15 апреля 2022 г. 12:11
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
20 апреля 2022 г. 0:30
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
15 апреля 2022 г. 18:50
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
15 апреля 2022 г. 13:38
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
16 апреля 2022 г. 13:31
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
19 апреля 2022 г. 8:29
Роналду сообщил о смерти сына
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
29 марта 2022 г. 14:40
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
29 марта 2022 г. 15:45
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
24 марта 2022 г. 9:15
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
1 апреля 2022 г. 10:11
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
29 марта 2022 г. 18:55
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
30 марта 2022 г. 1:45
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
4 апреля 2022 г. 14:01
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
28 марта 2022 г. 19:15
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
27 марта 2022 г. 12:45
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
30 марта 2022 г. 20:11
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
26 марта 2022 г. 11:01
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
31 марта 2022 г. 12:10
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
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Казахстанская правда
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