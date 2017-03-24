​Конкурс сноровки и мастерства

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Чемпионат – это часть международного движения, призванного популяризовать рабочие профессии и повысить стандарты профессиональной подготовки. Областной тур соревнований проводился среди учащихся средних специальных учебных заведений по восьми компетенциям: «кладка кирпича», «сварочные работы», «парикмахерское искусство», «поварское дело», «пекарское дело», «кузовной ремонт», «плотницкое дело» и «сухое строительство и штукатурные работы». Все этапы проходили на базе местных колледжей, где студенты смогли продемонстрировать практические навыки, полученные за время учебы.

Лучшим сварщиком был назван Миржан Тлес, мастером кузовного ремонта – Никита Ильичев, каменщиком – Айдар Урынбай. В работе с гипсокартонными конструкциями и штукатурке отличился Мейрамбек Насипкалиев, в обработке дерева – Ернар Исмагулов. Лучшим пекарем назван Адилхан Кубаев, поваром – Роман Ухаботов, а парикмахером – Оразай Утегенов.

В колледжах Западно-Казахстанской облас­ти обучаются около 20 тыс. человек. Подготовка рабочих кадров и специалистов ведется по 74 специальностям и 139 квалификациям. Как отмечают в управлении образования ЗКО, в 2016/2017 учебном году 22 учебных заведения выступили как экспериментальные площадки, практикуя дуальное обучение по 19 специальностям совместно с 67 предприя­тиями региона.