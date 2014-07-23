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Конкурсы
КОНКУРС
23 июля 2014 г. 7:20
Конкурсы на 23.07.2014. Содержание -
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21 сентября 2022 г. 17:18
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21 сентября 2022 г. 9:29
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21 сентября 2022 г. 9:00
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21 сентября 2022 г. 1:00
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
23 сентября 2022 г. 0:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
26 сентября 2022 г. 13:27
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Казахстанская правда
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