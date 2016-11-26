меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 442,52
USD 442,52
RUB, 5,58
RUB 5,58
EUR, 488,54
EUR 488,54
КОНКУРС
Конкурсы
26 ноября 2016 г. 9:32
505
Конкурсы на 26.11.2016. Содержание -
скачать
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
02:00
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
00:00
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
01:00
Врачи настоятельно рекомендуют не пропустить момент появления эпилепсии, особенно у детей, которые относятся к группе риска
00:30
В Уральске разгорается очередной строительный скандал. Пока – между госорганами, подписавшими разрешения на строительство жилой девятиэтажки в промзоне в 15 метрах от железнодорожного полотна
01:30
60% выпускников вузов работают в Казахстане не по специальности
03:00
Тятя, тятя, наши сети превратятся в… мертвеца!
02:30
Технический аудит тепловых сетей в Павлодаре показал, что износ коммуникаций в городе приближается к 90%
03:30
Не ошибается тот, кто ничего не делает
04:00
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
00:00
«Вложись, построй, а мы тебя снесем...»
01:30
Непростой путь науки
00:30
Элемент везения, или Снова человеческий фактор?
12:07
Депутат требует регламентировать законом деятельность блогеров
08:13
Полиция расследует гибель студента и 6-классницы в ВКО
11:54
"Я не такой человек" – Жигули Дайрабаев ответил на обвинения в махинациях с землей и недвижимостью
01:00
Распоряжение Главы государства
02:00
Не ручейки – реки молочные
10:48
Франция готова участвовать в строительстве АЭС в Казахстане
01:30
Свое спортивное дело
01:00
Бег со смыслом
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
28 апреля 2023 г. 19:48
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
28 апреля 2023 г. 18:43
Объявлены даты ЕНТ-2023
28 апреля 2023 г. 18:26
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
28 апреля 2023 г. 23:03
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
26 апреля 2023 г. 18:16
8-летний ребенок, играясь, выпрыгнул из окна 5-го этажа в Текели
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
29 апреля 2023 г. 12:23
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
28 апреля 2023 г. 22:09
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
28 апреля 2023 г. 19:27
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
28 апреля 2023 г. 21:23
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
28 апреля 2023 г. 19:19
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
28 апреля 2023 г. 20:06
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
27 апреля 2023 г. 3:00
Грибникам налог прописан
29 апреля 2023 г. 13:34
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
28 апреля 2023 г. 22:33
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
29 апреля 2023 г. 9:36
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
29 апреля 2023 г. 14:26
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
11 апреля 2023 г. 19:20
Элеватор горит в Костанайской области
10 апреля 2023 г. 6:00
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
4 апреля 2023 г. 18:58
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
5 апреля 2023 г. 21:05
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
8 апреля 2023 г. 12:00
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
12 апреля 2023 г. 19:36
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
17 апреля 2023 г. 6:20
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
17 апреля 2023 г. 22:17
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
14 апреля 2023 г. 3:00
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
13 апреля 2023 г. 12:46
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
12 апреля 2023 г. 0:30
Затопить нельзя сохранить
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
7 апреля 2023 г. 22:52
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
7 апреля 2023 г. 11:34
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
7 апреля 2023 г. 17:58
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
21 апреля 2023 г. 20:00
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
21 апреля 2023 г. 20:45
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Конкурсы
16 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
13 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
11 октября 2017 г. 9:00
Конкурсы
9 октября 2017 г. 9:00
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]