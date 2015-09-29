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Конкурсы
КОНКУРС
29 сентября 2015 г. 9:15
Конкурс на 29.09.2015. Содержание -
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25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
25 апреля 2022 г. 18:28
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
26 апреля 2022 г. 12:37
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
23 апреля 2022 г. 12:43
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
24 апреля 2022 г. 20:47
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
25 апреля 2022 г. 0:00
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
28 апреля 2022 г. 14:39
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
28 апреля 2022 г. 1:45
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
23 апреля 2022 г. 9:41
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
23 апреля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
26 апреля 2022 г. 0:30
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
23 апреля 2022 г. 13:20
Вооруженный налет совершен на склад с видеокартами в Алматы
23 апреля 2022 г. 18:28
Обе ноги отрезало мужчине поездом в Балхаше - СМИ
27 апреля 2022 г. 11:50
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
23 апреля 2022 г. 18:05
В Минобороны дали разъяснения по выплатам участникам учений в Мангистау
24 апреля 2022 г. 11:19
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
27 апреля 2022 г. 0:15
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
23 апреля 2022 г. 18:15
Казахстану передали уникальные архивные документы о Бауыржане Момышулы
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
18 апреля 2022 г. 0:19
Закон Республики Казахстан
10 апреля 2022 г. 9:19
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
1 апреля 2022 г. 10:11
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
4 апреля 2022 г. 14:01
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
11 апреля 2022 г. 13:11
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
12 апреля 2022 г. 17:36
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
31 марта 2022 г. 12:10
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
4 апреля 2022 г. 0:30
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
7 апреля 2022 г. 8:39
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
7 апреля 2022 г. 16:08
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
20 апреля 2022 г. 8:37
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