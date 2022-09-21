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Общество
Конкурс "Зелёные технологии глазами детей" стартует в Казахстане

Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан запускает конкурс “Зелёные технологии глазами детей” для юных эко-активистов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Конкурс проходит по 3 номинациям:
“Лучшая “экологичная” поделка” (4-6 лет). Необходимо сделать поделку (ручная работа), демонстрирующую повторное использование материалов (отходов), которые в природе разлагались бы годами (пластик, стекло, полиэтилен, батарейки, аккумуляторы, фольга, консервные банки и др). Для участия в данной номинации вам необходимо снять видео с описанием поделки, продолжительностью до 60 секунд.
“Лучший “зеленый” дубляж” (7-12 лет). Подготовить интересный дубляж из отрывков фильмов, мультфильмов с оригинальной авторской озвучкой в контексте сохранения экологии. Продолжительность до 60 секунд.
“Лучший “зеленый” проект”. Необходимо разработать “зеленый” проект по решению экологических проблем в регионе и коротко его описать. Продолжительность до 60 секунд. Принимают участие дети от 13 до 17 лет.

В каждой номинации будет по 3 победителя:
1 место – планшет;
2 место – смарт-часы;
3 vесто – беспроводные наушники.

Условия конкурса:
Языки для участия: казахский, русский, английский (на выбор участника).
Конкурсные работы должны быть размещены в инстаграм аккаунте до 15 октября (включительно). Аккаунты участников должны быть открыты на весь период проведения конкурса.
В описании поста должен быть обязательный хештег #конкурсIGTIC2022 и #ГодДетей2022, #БалаларЖылы2022, ФИО участника, возраст, номер телефона, город проживания, а также название номинации, в которой участвуете.
Необходимо подписаться на аккаунт @igtic_kz, а также в посте в обязательном порядке отметить аккаунт @igtic_kz.

Победители будут объявлены 20 октября 2022 года на официальной странице инстаграм @igtic_kz. В конкурсе могут принять участие все желающие дети, школьники и дошкольники со всех регионов Казахстана.

Подробная информация о конкурсе:

https://www.instagram.com/p/CiuN9Uar8cf/?igshid=YzA2ZDJiZGQ=

https://www.igtipc.org/ru/news/1977-20220920-080747

По интересующим вопросам обращаться по номеру: +7 (775) 000-75-98 (Индира)

Если ты готов менять этот мир к лучшему и помогать нашей планете, то приглашаем тебя принять участие в данном конкурсе.

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