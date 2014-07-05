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КОНКУРС
Конкурсы
5 июля 2014 г. 12:46
785
Конкурсы на 05.07.2014 Содержание -
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Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
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Скачет как косуля, летает как птица
01:00
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
03:30
Без языка нет нации
01:30
Птичий мазар
09:23
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
00:30
Стоит серьезно призадуматься
03:00
Сериал о жизни морских пограничников сняли в Казахстане
02:30
Триста жителей Карагандинской области смогут газифицировать свои дома в рассрочку
04:00
Незрячий Бородач и Звездочка
05:30
Не топите печь ассигнациями!
06:00
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
06:20
Цифровой траектории – правильный курс
04:30
Приговор врача можно отменить
05:00
Подняться на ступень выше
01:20
На переломе жизни
10:31
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
00:40
Наш паровоз – на станции Музейной
08:05
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
00:00
Вторая победа кряду
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
6 октября 2023 г. 19:18
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
6 октября 2023 г. 19:45
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
6 октября 2023 г. 19:01
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
6 октября 2023 г. 18:13
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
6 октября 2023 г. 17:13
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
7 октября 2023 г. 20:38
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
7 октября 2023 г. 17:39
ХАМАС атаковал Израиль
7 октября 2023 г. 10:45
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
7 октября 2023 г. 10:00
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
7 октября 2023 г. 11:29
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
7 октября 2023 г. 10:30
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
22 сентября 2023 г. 11:30
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
15 сентября 2023 г. 12:19
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
15 сентября 2023 г. 4:00
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
18 сентября 2023 г. 11:35
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
14 сентября 2023 г. 0:00
Когда волк не помощник
15 сентября 2023 г. 20:00
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
20 сентября 2023 г. 12:03
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
24 сентября 2023 г. 15:28
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
23 сентября 2023 г. 7:46
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
24 сентября 2023 г. 15:01
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
22 сентября 2023 г. 20:00
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
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Объявлены победители национальной премии URKER-2023
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Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
23 сентября 2023 г. 10:29
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
23 сентября 2023 г. 11:48
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
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Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
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Казахстанская правда
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