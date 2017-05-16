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Конкурсы на 16.05.2017
Конкурсы
16 мая 2017 г. 8:00
373
Конкурсы на 16.05.2017. Содержание -
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В Петропавловске вырастут тарифы на содержание жилья
22 августа 2024 г. 17:22
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
21 августа 2024 г. 4:00
Стратегическое партнерство и братские связи
21 августа 2024 г. 0:00
Вам пакет. Экологический!
21 августа 2024 г. 1:00
Погружение в древность
21 августа 2024 г. 3:00
Приаралье становится центром стекольной промышленности
21 августа 2024 г. 1:30
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
21 августа 2024 г. 3:30
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
22 августа 2024 г. 1:30
Долгие годы обманутая мошенниками пенсионерка не может добиться справедливости
21 августа 2024 г. 18:40
Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК
22 августа 2024 г. 0:00
Экспедиция за зубами древних акул
21 августа 2024 г. 2:00
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
21 августа 2024 г. 12:30
Геннадий Головкин лишил Жанар Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
21 августа 2024 г. 19:10
Нурбеку Оралбаю вручили ключи от автомобиля в Астане
21 августа 2024 г. 0:30
Защищены права более двухсот работников
22 августа 2024 г. 0:30
Наш гвардеец – чемпион Кубка мира
21 августа 2024 г. 16:30
Кто представит Казахстан на Паралимпиаде в Париже
21 августа 2024 г. 2:30
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
21 августа 2024 г. 5:00
Укреплять боевое содружество
21 августа 2024 г. 8:39
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
21 августа 2024 г. 8:04
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
8 августа 2024 г. 8:00
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
1 августа 2024 г. 9:09
Токаев произвел назначения в своей администрации
31 июля 2024 г. 7:37
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
2 августа 2024 г. 2:00
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
3 августа 2024 г. 14:11
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
2 августа 2024 г. 0:00
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
9 августа 2024 г. 1:00
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
3 августа 2024 г. 13:40
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
3 августа 2024 г. 13:09
Несколько участков дорог перекроют в Астане
10 августа 2024 г. 12:00
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
10 августа 2024 г. 4:30
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
10 августа 2024 г. 3:02
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
10 августа 2024 г. 5:00
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
10 августа 2024 г. 6:00
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
3 августа 2024 г. 14:43
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
3 августа 2024 г. 12:00
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
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Интеграция отвечает общим целям
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Казахстанская правда
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