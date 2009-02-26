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Все флаги в гости к нам
В Парламенте создали депутатскую группу "Бiр ел - бiр мүдде"
Притворялся холостым: стало известно, за что водитель убил сотрудницу акимата Актобе
Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди
Ужесточили наказание за правонарушение в семейно-бытовой сфере
В Шымкенте задержали полицейских-мошенников
Еще один мальчик утонул в Актобе
Авиакомпания, не пустившая ребенка с инвалидностью в самолет, извинилась
В Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары
Елена Рыбакина снялась с "Ролан Гаррос-2023"
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание
В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи
Международные эксперты оценили кредитный рейтинг Казахстана
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
Двое школьников утонули в Актюбинской области
Казахстанским работникам культуры поднимут зарплату на 100%
В Петропавловске иномарка влетела в остановку с людьми
В Уральске Lada врезалась в дом после столкновения с Renault: пострадал ребенок
Необычный пассажир появился в поезде сообщением Атырау — Алматы
Нарушения выявлены в работе "КазАвтоЖол"
В Турции стартовал второй тур выборов президента
Астанчанам рассказали, как изменятся маршруты автобусов
Пенсионерам разрешили снять все накопления в ЕНПФ на покупку жилья и лечение
В Астане прошла церемония награждения "Самға, Balapan!"
В Костанае школьница выглянула в окно и сорвалась
Сильная жара ожидается в некоторых регионах Казахстана 29 мая
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане

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