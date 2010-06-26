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Конкурсы на 26.06.2010
Конкурсы
26 июня 2010 г. 0:00
69
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00:16
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
00:35
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
01:00
В Восточном Казахстане для экстренной эвакуации туристки в горах задействовали вертолет
01:30
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
02:00
Необычным творческим экспериментом ознаменовалось завершение 164-го сезона Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского
01:30
Мы скоро встретимся вновь
01:00
Линза души
02:30
В Карагандинской области предлагают обновлять изношенные электросети, водопроводы и тепловые магистрали за счет недропользователей
02:00
Право на защиту от противоправного контента
02:00
Что нам снег, что нам зной
02:30
Три лучших месяца в году
02:30
Дорога в школу
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
20 июля 2023 г. 4:30
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
21 июля 2023 г. 21:03
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
19 июля 2023 г. 7:00
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
18 июля 2023 г. 0:30
Юные туристы совершили путешествие на овеянную легендами гору Казыгурт
20 июля 2023 г. 2:00
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
21 июля 2023 г. 18:57
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
18 июля 2023 г. 0:00
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии РК дал большой концерт в Усть-Каменогорске
19 июля 2023 г. 8:00
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
21 июля 2023 г. 21:32
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
21 июля 2023 г. 16:22
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
21 июля 2023 г. 17:03
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
21 июля 2023 г. 19:43
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
21 июля 2023 г. 19:12
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
21 июля 2023 г. 18:17
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
19 июля 2023 г. 2:00
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
5 июля 2023 г. 3:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
11 июля 2023 г. 3:30
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
6 июля 2023 г. 1:00
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
6 июля 2023 г. 2:00
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
4 июля 2023 г. 8:35
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
12 июля 2023 г. 13:49
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
7 июля 2023 г. 15:06
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
10 июля 2023 г. 4:30
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
6 июля 2023 г. 0:30
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
30 июня 2023 г. 8:22
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
14 июля 2023 г. 22:30
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
6 июля 2023 г. 1:30
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
15 июля 2023 г. 17:51
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
1 июля 2023 г. 8:52
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
14 июля 2023 г. 10:01
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
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За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
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