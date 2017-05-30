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Конкурсы на 30.05.2017
Конкурсы
30 мая 2017 г. 8:00
375
Конкурсы на 30.05.2017. Содержание -
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01:00
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
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«Завтра возвращаюсь на фронт…»
00:00
Талхиз – транзитный хаб средневековья
03:30
Художник, страстно влюбленный в жизнь
00:30
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
05:30
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
02:00
Берегите друг друга!
00:00
Творческая память жива
03:00
Природные мотивы глиняных узоров
00:00
Не бойтесь просить о помощи
01:00
Когда есть второй шанс
00:00
Отечественные атлеты все увереннее чувствуют себя среди элиты
02:00
В вихре музыки, песен и танцев
04:00
Олимпиада посвящается педагогу
00:30
Место силы и вдохновения
03:00
Вакцина – барьер для инфекции
02:30
О чем поведает камча
01:30
Oregon объединяет писателей
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Берег надежды
18 апреля 2025 г. 9:44
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
20 апреля 2025 г. 14:30
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
22 апреля 2025 г. 2:00
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
19 апреля 2025 г. 15:00
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
18 апреля 2025 г. 3:00
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
18 апреля 2025 г. 8:49
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
18 апреля 2025 г. 12:30
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
18 апреля 2025 г. 12:53
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
18 апреля 2025 г. 0:30
Год перемен для Баянаула
18 апреля 2025 г. 8:10
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
23 апреля 2025 г. 3:33
Начато возведение крупного металлургического завода
18 апреля 2025 г. 9:31
Культурное наследие Золотой Орды показали в Туркестане
18 апреля 2025 г. 12:03
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау
18 апреля 2025 г. 19:05
Северо-западный циклон ворвался в Казахстан - Казгидромет
18 апреля 2025 г. 1:00
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
18 апреля 2025 г. 0:00
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
18 апреля 2025 г. 9:09
В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
18 апреля 2025 г. 6:30
Кызылжар встает на крыло
18 апреля 2025 г. 2:28
Победила врага хрупкая женщина
22 апреля 2025 г. 8:41
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
31 марта 2025 г. 11:07
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
28 марта 2025 г. 6:30
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
3 апреля 2025 г. 3:00
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
29 марта 2025 г. 1:00
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
28 марта 2025 г. 3:00
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
27 марта 2025 г. 15:00
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
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Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
28 марта 2025 г. 12:29
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
10 апреля 2025 г. 13:55
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
3 апреля 2025 г. 11:39
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
28 марта 2025 г. 0:00
Туристический сезон стартовал в Туркестане
28 марта 2025 г. 8:03
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
29 марта 2025 г. 2:00
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28 марта 2025 г. 0:30
Результаты нужны, но переформатирование важнее
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Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
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14 апреля 2025 г. 11:36
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
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