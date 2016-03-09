Спорт
Коннор Макгрегор прокомментировал свое поражение
Азамат Сыздыкбаев
Ирландский чемпион UFC в полулегком весе Коннор Макгрегор прокомментировал свое поражение от американца Нейта Диаса и высказывания оппонентов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на bloodandsweat.ru.

После поражения ирландца в рейтинговом бою UFC в легком весе от Нейта Диаса Альдо назвал Макгрегора "слабаком" и сказал, что теперь Коннор никуда не убежит от боя с ним.

Экс-чемпионом UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо не скрывал своей радости по поводу неудачного дебюта Коннора Макгрегора в легком весе, завершившегося поражением ирландца от 6-го номера в рейтинге Нейта Диаса.

"Увидимся на UFC 200. Твоя сказка подошла к концу. Больше тебе некуда бежать. Время для реванша, киска", – цитирует Альдо sport-express.ru.

Коннор Макгрегор незамедлительно отреагировал на негативное высказывание оппонента.

"Я пошел на приступ и поставил на кон все. Выстрелил и промахнулся. Я никогда не буду извиняться за то, что воспользовался шансом. Я приму это поражение как мужчина и не изменюсь. Если другой чемпион прыгнет на две весовые категории вверх – дайте мне знать. Альдо, ты – баба. Дос Аньос, ты – баба. Когда история была написана, я явился. Вы показались только в Твиттере перед фанатами!" – говорит Макгрегор.


Отметим, став чемпионом UFC в полулегком весе в декабре прошлого года, Макгрегор не стал отстаивать титул, а подался в более тяжелую весовую категорию, заявив о своем желании стать чемпионом в полулегком и в легком дивизионах организации. Оппоненты Макгрегора были очень недовольны этим шагом, увидев в нем попытку избежать защиты титула. Один из них – Фрэнки Эдгар – уверен, что только поединок с ним поможет заставить критиков замолчать.

"Мы уже видели бой Конора с Альдо и знаем победителя. Только бой со мной даст шанс ирландцу заткнуть своих критиков", – заявил Эдгар.

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