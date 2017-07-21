Конный переход по древнему пути

В подобную экспедицию член Международной ассоциации традиционных видов спорта тюркских народов, а также совета Венгерской ассоциации конного туризма Иштван Бенце отправляется уже не в первый раз, и не из праздного любопытства. Его влечет исследовательская работа, которая дает возможность собрать ценный материал о богатом культурно-историческом наследии, связи времен и народов.

Всадники передвигаются, облачившись в старинные одеяния. Они напоминают о кочевом образе жизни наших предков. А о том, что история Шелкового пути на евразийском пространстве уходит далеко вглубь веков, связывая корнями народы от Урала до Дуная, говорят архивы, сакральные места, древние могильники, сохранившиеся до сего времени. И вполне закономерно, что казахстанские ученые работают в тесном взаимодействии с венгерскими коллегами.

По словам научного сотрудника Актюбинского областного историко-краеведческого музея Бекарыстана Мырзабая, в 2011 году совместно с заместителем директора Национального музея в Алматы Баба Кумар Гинаят он выезжал в Венгрию для участия в антропологическом исследовании черепа хана Младшего жуза Абулхаира. Здесь же ему довелось встретиться с известным ученым – учеником Льва Гумилева Ердели Иштваном, который ознакомил казахстанских гостей с интересными исследованиями, рассказывающими о великом Шелковом пути, проложенном нашими предками в далеком прошлом.

Первый поход тюркоязычных племен на запад предпринял Аттила, который дошел до Дуная. В 587 г. до н. э. этот путь преодолели кочевники во главе с Буян-батыром. Позднее, в 896 году, третий поток под руководством Арпат-батыра двинулся от Тургайских степей через Мугоджарские горы, Урал, Волгу, Дон, минуя Московское княжество, где проживали курты и секеи. Иштван как раз и относит себя к роду последних.

О связи наших народов говорит и языковой словарь. У венгров не менее 3 тыс. слов – тюркоязычного происхождения. Например, алма, ешки – кешки и другие. В Средневековье Восток и Запад свяжет уже Катон-батыр. В Венгрии сохранились его крепость, могила. По мифологии венгров-мадьяров, Аттила, Буян-батыр и вожди ряда племен, в том числе Арпат-батыр, тоже покоятся в этих краях.

О том, что венгерские мадьяры имеют общие корни с тюркоязычными народами, говорят и ученые. С обретением независимости Казахстана венгры несколько раз снаряжали конные экспедиции по следам предков.

Так, профессор Микай в составе экспедиции во главе с Коныр Иштван Мандоки приезжал в Тургай, где в ходе проведения генетического анализа подтвердил: среди кипчаков среднего звена, аргынов и кереев до сих пор встречаются представители мадьяров. Кереи живут в Северо-Казахстанской области, аргыны – в Караганде, Жезказгане, Павлодаре, кипчаки – в Костанайской области. Генетический код мадьяров совпадает с их генами.

Глубокими исследованиями наших общих корней занимается и доктор Иштван Бенце. Этим и объясняются его исторические конные экспедиции «Шелковый путь: верхом на лошади». В 2009 году он предпринял поход из Алматы через Тараз, Шымкент, Кызылорду, Шалкар, Актау, назвав его «От Золотого человека до Аттилы». В 2012-м прошел путь от Будапешта до Астаны. А это свыше 6 тыс. км.

Во время этого похода он побывал в Актобе, объехал верхом Байганинский, Темирский, Мугалжарский, Алгинский, Хобдинский районы. Интерес к всаднику у местного люда необычайный, поскольку по пути в каждом ауле он вместе со своими подвижниками обучал подростков 12–13 лет навыкам верховой езды, мастерству древних кочевых племен.

Бекарыстан Мырзабай в связи с этим вспоминает курултай тюркских народов под Будапештом в 2012 году. Он собрал тогда 14 тыс. человек со всего мира. Десятки юрт установили в этноауле Арпат-батыра. Всадники показали на сотнях лошадей свое искусство наездника. Опыт венгров в этом плане уникален, и у них есть чему поучиться в сохранении своего исторического прошлого, считает ученый.

Кстати, по приезде с курултая он не расстается с идеей о создании в Иргизском районе близ Жаманшина, где проходит международная трасса Западная Европа – Западный Китай, такого же этноаула казахских батыров. Этому способствуют и инфраструктура, и природа. А главное – здесь расположен ряд древних памятников.

Это был бы целый историчес­кий комплекс, создать который реально при поддержке властей и финансировании. Идея находит понимание у венгерских ученых, которые просто изумлены богатством древнего наследия казахов. Поэтому Иштван Бенце и отправился в долгосрочную экспедицию, чтобы собрать интересные исторические материалы, в том числе фольклор, мифы, посетить сакральные объекты.

Нынешний его маршрут (из Актау до Астаны) вновь прошел по актюбинскому региону. В этот раз по Шалкарскому и Иргизскому районам. Путь занял у него больше десяти дней. В Шалкаре он имел возможность записать, в частности, известные казахские кюи об Аксак-кулане. Чарующие мелодии для гостя сыграл на дом­бре местный кюйши Нурболат Жанаманов.

В Иргизе ученый посетил природно-заповедное место Жаманшин, древние культовые объекты, затем в райцентре на встречах с казахстанцами рассказал об экс­педиции, подчеркнув важность историко-этнографического исследования. Здесь же путешественник посетил комплекс Балгасын и возвышенность Бокенбай шокысы, где Абулхаир-хан собирал в свое время 45-тысячное войско для отражения натиска вражеских полчищ.

18 августа – в День национального праздника Венгрии – 1000-летия страны, всадники прибудут в Астану, где посетят ЭКСПО. Как говорит Иштван Бенце, своей экспедицией они решили внести лепту в дальнейшее укрепление культурных, духовных, дружественных отношений между странами Шелкового пути. Этой цели послужит и книга, которую ученый намерен выпустить на трех языках, а также фильм.