Конопля и с воздуха видна

В ходе воздушного патрулирования полицейские обнаружили плантацию конопли.

Предприимчивые южане спрятали незаконные посевы наркосодержащего растения в зарослях побережья Сырдарьи, решив, что в тугаях уж точно никто не найдет их криминальный промысел. Густые, почти непролазные заросли кустарников вдоль реки, приличное расстояние до населенного пункта, – все это добавляло уверенности в надежности выбранного места.

Никто из них и предположить не мог, что сотрудники правоохранительных органов могут патрулировать обстановку не только с земли, но и с воздуха. При облете территории полицейские наметанным глазом сразу определили окультуренную территорию, а уже добравшись до места по суше, убедились, что не ошиблись.

Урожай долго собирать не пришлось. Добычей право­охранителей стали 760 кустов, скошенных и готовых к вывозу. При взвешивании они потянули почти на одну тонну. Внешним видом растения сильно напоминали коноплю, и экспертиза подтвердила это. А кроме копны скошенной травы оперативники обнаружили растущие 123 куста культивированного растения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых установлены трое жителей Шымкента. Один из них арестован, в отношении остальных судом установлено обязательство о явке к дознавателю, следователю, в суд.