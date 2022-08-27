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Конопля на даче
Флора Левина

Семейчанин выращивал коноплю на даче.

Пока его соседи «медитировали» над грядками с морковкой и укропом, он построил теплицу на арендованном дачном участке и с любовью ухаживал за ростками каннабиса.

Собирался он употреблять марихуану сам или продавать, сейчас выясняют дознаватели управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции области Абай. В ходе обыска в гаражном помещении были изъяты сушеные лис­тья конопли. Кроме того, в специально оборудованном парнике полицейские обнаружили 16 кустов этого растения общим весом 10 кг.

«В рамках досудебного расследования на месте был изъят урожай с первой партии общим весом более 110 грамм высушенной и более 900 грамм невысушенной марихуа­ны», – рассказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков.

Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества), санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

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