Свежий выпуск Конопля на даче 27 августа 2022 г. 0:00 Флора Левина Семейчанин выращивал коноплю на даче. Пока его соседи «медитировали» над грядками с морковкой и укропом, он построил теплицу на арендованном дачном участке и с любовью ухаживал за ростками каннабиса. Собирался он употреблять марихуану сам или продавать, сейчас выясняют дознаватели управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции области Абай. В ходе обыска в гаражном помещении были изъяты сушеные листья конопли. Кроме того, в специально оборудованном парнике полицейские обнаружили 16 кустов этого растения общим весом 10 кг. «В рамках досудебного расследования на месте был изъят урожай с первой партии общим весом более 110 грамм высушенной и более 900 грамм невысушенной марихуаны», – рассказал заместитель начальника ДП области Абай Нариман Кульдиков. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества), санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.