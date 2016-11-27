Конор МакГрегор лишился звания чемпиона UFC в двух весовых категориях

Спорт
Конор Макгрегор больше не является чемпионом UFC в двух весовых категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на championat.com.
Организация объявила, что ирландец отказался от пояса в полулегком весе. Однако по данным MMA Fighting, Макгрегор не соглашался с таким решением, принятым самой UFC.
Теперь временный чемпион категории Жозе Алду станет полноправным чемпионом. Временный титул будет разыгран между Энтони Петтисом и Максом Холлоуэем в главном бою турнира UFC 206 10 декабря.
Прежде чем Макгрегор стал чемпионом в легком весе, UFC сообщала, что ему придется отказаться от одного из двух поясов. Сам ирландец собирался защищать оба титула, отмечается в информации.
Организация объявила, что ирландец отказался от пояса в полулегком весе. Однако по данным MMA Fighting, Макгрегор не соглашался с таким решением, принятым самой UFC.
Теперь временный чемпион категории Жозе Алду станет полноправным чемпионом. Временный титул будет разыгран между Энтони Петтисом и Максом Холлоуэем в главном бою турнира UFC 206 10 декабря.
Прежде чем Макгрегор стал чемпионом в легком весе, UFC сообщала, что ему придется отказаться от одного из двух поясов. Сам ирландец собирался защищать оба титула, отмечается в информации.